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Жиру может не сыграть в ответном матче против Тоттенхэма

Лига Чемпионов
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Форвард пропустил тренировку "Милана" из-за болезни

Жиру может не сыграть в ответном матче против Тоттенхэма

Sky Sport Italia

Новина українською

Нападающий "Милана" Оливье Жиру рискует пропустить ответный матч Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом".

Как сообщает издание La Gazzetta dello Sport, француз не принимал участия в тренировке команды в понедельник, 6 марта. Жиру подхватил грипп. Согласно данным источника, первые признаки заболевания он почувствовал еще в воскресенье.

Ему становится лучше, но это не означает, что он будет готов сыграть с "Тоттенхэмом". Отмечается, что главный тренер команды Стефано Пиоли планирует взять форварда в Лондон в надежде на что, что он выздоровеет.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм" - "Милан состоится в среду, 8 марта и начнется в 22:00 по киевскому времени. Первая игра завершилась победой "россонери" - 1:0.

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В статье: Оливье Жиру Милан
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Источник:
La Gazzetta dello Sport

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