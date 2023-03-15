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ЛЧ. Наполи - Айнтрахт 3:0. История Наполи и Италии

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Легчайшая победа

ЛЧ. Наполи - Айнтрахт 3:0. История Наполи и Италии

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Айнтрахт" 3:0 (первый матч - 2:0)

Голы: Осимхен 45+2, 53, Зелински 64 (пен.)

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким (Жезус 66), Руи, Лоботка, Ангисса, Зелински (Ндомбеле 74), Политано (Лосано 66), Осимхен (Симеоне 81), Кварацхелия (Элмас 74)

"Айнтрахт": Трапп, Тута, Бута, Ндика, Кнауфф (Алиду 62), Роде (Якич 74), Соу, Ленц (Макс 67), Гетце, Камада, Борре

Предупреждения: Жезус 77 - Ндика 26, Ленц 32, Гетце 65

Главный арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

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В статье: Наполи (Неаполь) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Лига Чемпионов УЕФА
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Комментарии (1)
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Zidane5 (Одесса)
16.03.2023 в 00:02
Просто звери. Браво! Жду Виктора и компанию в финале ЛЧ.
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