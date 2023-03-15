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ЛЧ. Наполи - Айнтрахт 3:0. История Наполи и Италии
Легчайшая победа
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Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"
"Наполи" - "Айнтрахт" 3:0 (первый матч - 2:0)
Голы: Осимхен 45+2, 53, Зелински 64 (пен.)
"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким (Жезус 66), Руи, Лоботка, Ангисса, Зелински (Ндомбеле 74), Политано (Лосано 66), Осимхен (Симеоне 81), Кварацхелия (Элмас 74)
"Айнтрахт": Трапп, Тута, Бута, Ндика, Кнауфф (Алиду 62), Роде (Якич 74), Соу, Ленц (Макс 67), Гетце, Камада, Борре
Предупреждения: Жезус 77 - Ндика 26, Ленц 32, Гетце 65
Главный арбитр: Энтони Тейлор (Англия)
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