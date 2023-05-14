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Васкес: В Манчестере мы пойдем на все ради победы

Лига Чемпионов
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Игрок готов сделать все возможное, чтобы попасть в финал Лиги чемпионов

Васкес: В Манчестере мы пойдем на все ради победы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер мадридского "Реала" Лукас Васкес поделился впечатлениями о победе команды в матче с "Хетафе" (1:0) в 34 туре чемпионата Испании.

"Сегодня для нас было важно одержать победу, которая позволит нам продолжить положительную динамику и уверенно сыграть в среду. Победа всегда важна для команды".

Я очень хочу уехать в Манчестер, чтобы победить и выйти в финал. Команда знает, что делать, и мы очень взволнованы и уверены, что это будет прекрасная ночь. У нас есть стремление всегда побеждать. Нам всем нравятся великие события. В среду мы собираемся пойти на все", – говорит игрок.

Напомним, в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов "Реал" сыграл вничью с "Манчестер Сити" – 1:1.

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В статье: Реал (Мадрид) Манчестер Сити Лукас Васкес
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Источник:
Marca

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