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Васкес: В Манчестере мы пойдем на все ради победы
Игрок готов сделать все возможное, чтобы попасть в финал Лиги чемпионов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер мадридского "Реала" Лукас Васкес поделился впечатлениями о победе команды в матче с "Хетафе" (1:0) в 34 туре чемпионата Испании.
"Сегодня для нас было важно одержать победу, которая позволит нам продолжить положительную динамику и уверенно сыграть в среду. Победа всегда важна для команды".
Я очень хочу уехать в Манчестер, чтобы победить и выйти в финал. Команда знает, что делать, и мы очень взволнованы и уверены, что это будет прекрасная ночь. У нас есть стремление всегда побеждать. Нам всем нравятся великие события. В среду мы собираемся пойти на все", – говорит игрок.
Напомним, в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов "Реал" сыграл вничью с "Манчестер Сити" – 1:1.
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