Васкес: В Манчестере мы пойдем на все ради победы

Вингер мадридского "Реала" Лукас Васкес поделился впечатлениями о победе команды в матче с "Хетафе" (1:0) в 34 туре чемпионата Испании.

"Сегодня для нас было важно одержать победу, которая позволит нам продолжить положительную динамику и уверенно сыграть в среду. Победа всегда важна для команды".

Я очень хочу уехать в Манчестер, чтобы победить и выйти в финал. Команда знает, что делать, и мы очень взволнованы и уверены, что это будет прекрасная ночь. У нас есть стремление всегда побеждать. Нам всем нравятся великие события. В среду мы собираемся пойти на все", – говорит игрок.