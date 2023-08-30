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Лига Чемпионов. Панатинаикос – Брага 0:1. Видео голов и обзор матча

Лига Чемпионов
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Третий раз в своей истории в групповом этапе Лиги Чемпионов сыграет Брага

Лига Чемпионов. Панатинаикос – Брага 0:1. Видео голов и обзор матча

Фото: twitter.com/SCBragaOficial / Автор невідомий

UA-Футбол
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Третий раз в своей истории в групповом этапе Лиги Чемпионов сыграет "Брага". Португальская команда доминировала в первой игре, но преимущество получила минимальное 2:1.

Матч в Греции "Брага" снова начала бодро. Фонте и Абель Руис до перерыва имели по явному голевому шансу, но забить не удалось. "Панатинаикос" никаких угроз воротам соперника не создавал.

Почувствовав, что мяч не идет в ворота, "Брага" начала сушить игру во второй половине. "Панатинаикос" уже чаще подходил к чужим владениям, но без явной угрозы. Наконец-то в конце греки пошли ва-банк и получили на встречных курсах. Брума прекрасно открылся в штрафной и после паса Рикарду Орты снял все вопросы о победителе.

Панатинаикос (Греция) – Брага (Португалия) 0:1

Гол: Брума 83

(Первая игра – 1:2)

Удаление: Хуан Карлос( Пан.) 90 (вторая жёлтая)

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В статье: Лига чемпионов Панатинаикос (Афины) Брага
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