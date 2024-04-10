Гнабри снова травмировался – под вопросом его участие во втором матче с Арсеналом

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель раскрыл детали повреждения вингера Сержа Гнабри, которое он получил в первом матче с "Арсеналом" (2:2) в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.

"Это травма подколенного сухожилия. Она не выглядит хорошо для ответного матча", – приводит слова Тухеля официальный сайт мюнхенцев.

Напомним, в игре против "Арсенала" Гнабри отличился забитым голом на 18-й минуте. Ответная встреча между командами состоится 17 апреля.

Ранее Гнабри не появлялся на поле из-за травмы на протяжении трёх месяцев.