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Гнабри снова травмировался – под вопросом его участие во втором матче с Арсеналом
Не лучший сезон для Сержа
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Баварии" Томас Тухель раскрыл детали повреждения вингера Сержа Гнабри, которое он получил в первом матче с "Арсеналом" (2:2) в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.
"Это травма подколенного сухожилия. Она не выглядит хорошо для ответного матча", – приводит слова Тухеля официальный сайт мюнхенцев.
Напомним, в игре против "Арсенала" Гнабри отличился забитым голом на 18-й минуте. Ответная встреча между командами состоится 17 апреля.
Ранее Гнабри не появлялся на поле из-за травмы на протяжении трёх месяцев.
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