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Известны пары полуфиналов Лиги чемпионов. График матчей

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Известны пары полуфиналов Лиги чемпионов. График матчей

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В послематчевой серии пенальти, в матче "Манчестер Сити" - "Реал", определился последний полуфиналист Лиги чемпионов.

В первой паре сыграют "Боруссия Дортмунд" и ПСЖ. Первый матч пройдет в Дортмунде, второй - в Париже.

Во второй паре сыграют "Бавария" и "Реал". Первый матч пройдет в Мюнхене, второй - в Мадриде.

Первый полуфинальный матч состоится 30 апреля, второй - 7 мая. Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Подметим, что в полуфинале Лиги чемпионов сыграют две немецкие команды, последний раз такое случалось в сезоне 2019/2020. В том сезоне победу в турнире одержала "Бавария". Сезон 2019/2020 был уникальным, начиная от стадии четвертьфиналов матчи проходили не в два матча как обычно, а по итогам одного матча - из-за коронавирусных ограничений.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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