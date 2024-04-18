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Без Лунина. УЕФА назвал претендентов на награду лучшему игроку недели в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов

Мало разнообразия по амплуа

Без Лунина. УЕФА назвал претендентов на награду лучшему игроку недели в Лиге чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пресс-служба УЕФА объявила имена четырех футболистов, номинированных на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов по итогам ответных матчей 1/4 финала.

Ими стали:

  • полузащитник "Боруссии" Юлиан Брандт - забил один мяч в ворота "Атлетико" (4:2)
  • вингер "ПСЖ" Усман Дембеле - отметился голом в игре с "Барселоной" (4:1)
  • хавбек "Баварии" Йозуа Киммих - принёс победу своей команде в поединке против "Арсенала" (1:0)
  • полузащитник "Реала" Федерико Вальверде - провёл все 120 минут в матче с "Манчестер Сити" (1:1 — пен. 4:3).

Голосование проходит на официальном сайте УЕФА.

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УЕФА Лига чемпионов Юлиан Брандт Федерико Вальверде Йозуа Киммих Усман Дембеле лучший игрок
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Источник:
UEFA
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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FerunNiick
18.04.2024 в 09:33
Тому що, пропустив поміж ушей,,,
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Комментарии 1
FerunNiick
18.04.2024 в 09:33
Тому що, пропустив поміж ушей,,,
Ответить
0
0

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