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Без Лунина. УЕФА назвал претендентов на награду лучшему игроку недели в Лиге чемпионов
Мало разнообразия по амплуа
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба УЕФА объявила имена четырех футболистов, номинированных на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов по итогам ответных матчей 1/4 финала.
Ими стали:
- полузащитник "Боруссии" Юлиан Брандт - забил один мяч в ворота "Атлетико" (4:2)
- вингер "ПСЖ" Усман Дембеле - отметился голом в игре с "Барселоной" (4:1)
- хавбек "Баварии" Йозуа Киммих - принёс победу своей команде в поединке против "Арсенала" (1:0)
- полузащитник "Реала" Федерико Вальверде - провёл все 120 минут в матче с "Манчестер Сити" (1:1 — пен. 4:3).
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???? Brilliant Brandt— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 17, 2024
???? Dembélé shines in Barcelona
⚽ Kimmich makes the difference
???? Tireless Valverde
Who should win the award? ????#UCLPOTW || @PlayStationEU
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Источник:UEFA
Опубликовал: Александр Бураков
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FerunNiick
18.04.2024 в 09:33
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