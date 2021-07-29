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Ворскла пропускает в меньшинстве. До конца матча 9 минут. ВИДЕО гола

Лига конференций
Обновлено
(1 голосов)

Финны вышли вперёд

Ворскла пропускает в меньшинстве. До конца матча 9 минут. ВИДЕО гола

ФК "Ворскла" / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Генри Узочукву забивает гол во втором дополнительном тайме. Счёт 2:3.

У полтавчан всего 8 минут чтобы отыграться.

Первый матч закончился со счетом 2:2. Полтавчанам необходимо побеждать, так как правило выездного гола с этого сезона в еврокубках не действует.

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Комментарии (3)
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alex 66 (Кременчук)
29.07.2021 в 21:34
Безяйцевая Ворскла, позорище.
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0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
29.07.2021 в 21:30
Супер ганьба...
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+1
0
efim423 (odessa)
29.07.2021 в 21:29
полная пердута ))
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+4
0


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