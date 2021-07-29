Ворскла пропускает в меньшинстве. До конца матча 9 минут. ВИДЕО гола

Генри Узочукву забивает гол во втором дополнительном тайме. Счёт 2:3.

У полтавчан всего 8 минут чтобы отыграться.

Первый матч закончился со счетом 2:2. Полтавчанам необходимо побеждать, так как правило выездного гола с этого сезона в еврокубках не действует.

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