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Вадуц – Днепр-1. 1:2. Довбик забивает на 90+1 – Видео
Артем забивает в шестом матче подряд
Фото: СК Днепр-1
"Днепр-1", похоже, вырывает победу в самой концовке поединка у "Вадуца" в 4-м туре Лиги конференций. Отличился Артем Довбик.
Артем мастерски выбегает под навес и забивает головой под перекладину.
90+1 Артем Довбик – 1:2.
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