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Вадуц – Днепр-1. 1:2. Довбик забивает на 90+1 – Видео

Лига конференций
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Артем забивает в шестом матче подряд

Вадуц – Днепр-1. 1:2. Довбик забивает на 90+1 – Видео

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

"Днепр-1", похоже, вырывает победу в самой концовке поединка у "Вадуца" в 4-м туре Лиги конференций. Отличился Артем Довбик.

Артем мастерски выбегает под навес и забивает головой под перекладину.

90+1 Артем Довбик – 1:2.

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В статье: Вадуц Артем Довбик СК Днепр-1 Лига конференций
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