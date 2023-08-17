ЛК. Пюник с Братковым вылетает, прорыв Сепси, гордость поляков

Третий квалификационный раунд Лиги конференций – это 64 команды, разделенных на 32 игровых противостояния. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей выходят в раунд плей-офф квалификации, проигравшие прощаются с евробкуками.

Первые матчи прошли неделю назад. Базовая дата ответных матчей – 17-е августа 2023-го года. Но один матч состоялся раньше.

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"Актобе" (Казахстан) – "Сепси" (Румыния) 0:1 (первый матч – 1:1)

Гол: Паун 67

Для "Сепси" это самый успешный еврокубковый сезон в истории. Ранее команда никогда не проходила дальше третьего квалификационного раунда Лиги конференций, а здесь уже четвёртый (плей-офф). До полного прорыва остался последний шаг: пройти "Буде-Глимт".

"Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) – "Балкани" (Косово) 1:2 (первый матч – 0:2)

Голы: Хуампе 66 – Кореница 48, Куч 64, Зыба 90+8

В противостоянии представителей двух "карликовых" стран все оказалось достаточно односторонне. Представитель Косово победил дважды, показав, что имеет амбиции на групповой раунд. Но на пути к нему – еще один соперник (скорее всего, БАТЭ).

"Погонь" (Польша) – "Гент" (Бельгия) 2:1 (первый матч – 0:5)

Голы: Кулурис 79, Кулурис 86 – Куйперс 90+5

Поляки вылетели, но вылетели с честью и достоинством. Итог этого противостояния был ясен еще после первой серии, однако это не помешало "Погони" играть азартно и забить два поздних гола. "Гент" ответил только одним. Поэтому на прощание с еврокубками "Погонь" добавляет Польше очки в Таблицу коэффициентов.

"Пюник" (Армения) – "Буде-Глимт" (Норвегия) 0:3 (первый матч – 0:3)

Голы: Пелегрино 43, Берг 49, Гуликсен 54

"Буде-Глимт" не просто шагает по дистанции, а шагает, забирая максимум в Таблицу коэффициентов. Норвегия уже обошла Украину и оказывает большое давление на наши позиции. Здесь все закономерно: кто как играет, тот так и получает.

Весь матч за "Пюник" отбегал Антон Братков. Сергей Вакуленко весь матч просидел в резерве.

АПОЕЛ (Кипр) – "Дила" (Грузия) 1:0 (первый матч – 2:0)

Гол: Нгондала 48

Сказка "Дилы" закончилась. Логично. Закономерно. АПОЭЛ – это не "Ворскла", киприоты банально на классе одолели команду Андрея Демченко. Весь матч за проигравших отыграл голкипер Евгений Кучеренко, а вышедший в основном составе нападающий Николай Ковталюк был заменен на 69-й минуте.

"Аустрия" (Австрия) – "Легия" (Польша) 2:5 (первый матч – 2:1)

Голы: Грубер 69, Грубер 83 – Элитим 39, Гуаль 45+1, Пекгарт 59, Росолек 87

Если "Погонь" просто сыграла достойно, хлопнув на прощание дверью, то "Легия" совершила подвиг. Пять голов на поле команды из не последнего в Европе австрийского чемпионата – это нечто. Примечательно, что один из голов забил испанец Марк Гуаль, который мог играть в "Днепре-1"…

Игорь Харатин попал в заявку "Легии", но весь матч просидел в резерве.

"Бранн" (Норвегия) – "Ароука" (Португалия) 3:1 (первый матч – 1:2)

Голы: Мире 6, Кнудсен 42, Финне 45 – Силла 57

Удаление: Галович 90+3 ("Ароука", две желтых)

Неожиданный результат. "Ароука" выиграла первый матч противостояния и была фаворитом на проход дальше. Но норвежцы еще раз показали, что этот сезон для страны может быть прорывным. Три гола от "Бранна" – и дело сделано.

В заявке "Ароуки" находился Богдан Милованов. Но он не вышел на поле.

"Гзира" (Мальта) – "Виктория" (Чехия) (первый тайм – 0:4)

Голы:

"Левски" (Болгария) – "Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль) (первый матч – 0:0)

Голы:

"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) – АЕК (Ларнака, Кипр) (первый матч – 1:1)

Голы:

"Норшелланн" (Дания) – FCSB (Румыния) (первый матч – 0:0)

Голы:

"Ференцварош" (Венгрия) – "Хамрун Спартанс" (Мальта) (первый матч – 6:1)

Голы:

"Рига" (Латвия) – "Твенте" (Нидерланды) (первый матч – 0:2)

Голы:

"Динамо" (Киев, Украина) – "Арис" (Салоники, Греция) (первый матч – 0:1)

Голы:

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