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ЛК. Последняя надежна Эстонии прекратила путь

Лига конференций
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Ответный матч третьего квалификационного раунда

ЛК. Последняя надежна Эстонии прекратила путь

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Dean Mouhtaropoulos

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Третий квалификационный раунд Лиги конференций – это 64 команды, разделенных на 32 игровых противостояния. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей выходят в раунд плей-офф квалификации, проигравшие попрощаются с евробкуками.

Первые матчи состоялись неделю назад. Базовая дата ответных матчей - 17-е августа 2023-го года, но один матч состоялся раньше.

"Флора" (Эстония) - "Фарул" (Румыния) 0:2 (первый матч – 0:3)
Голы: Ривалдиньо 4, Будеску 18

Это не просто поражение "Флоры", это был матч-прощание Эстонии с текущими еврокубками. Ни одна из команд не сумела продвинуться дальше третьего квалификационного раунда, что обернулось в последним местом страны в сезонном рейтинге 2023/24. Выше даже Гибралтар, Сан-Марино и Лихтенштейн…

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В статье: Третий квалификационный раунд Лига конференций
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