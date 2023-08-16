ЛК. Последняя надежна Эстонии прекратила путь

Третий квалификационный раунд Лиги конференций – это 64 команды, разделенных на 32 игровых противостояния. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей выходят в раунд плей-офф квалификации, проигравшие попрощаются с евробкуками.

Первые матчи состоялись неделю назад. Базовая дата ответных матчей - 17-е августа 2023-го года, но один матч состоялся раньше.

"Флора" (Эстония) - "Фарул" (Румыния) 0:2 (первый матч – 0:3)

Голы: Ривалдиньо 4, Будеску 18

Это не просто поражение "Флоры", это был матч-прощание Эстонии с текущими еврокубками. Ни одна из команд не сумела продвинуться дальше третьего квалификационного раунда, что обернулось в последним местом страны в сезонном рейтинге 2023/24. Выше даже Гибралтар, Сан-Марино и Лихтенштейн…