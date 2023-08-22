Сарапий: Очень приятно играть в Кошицах, где мы нашли своих болельщиков

Защитник " Днепра-1 " Эдуард Сарапий поделился ожиданиями от первого матча плей-офф раунда Лиги конференций со "Спартаком" из Трнавы.

– Ваше отношение к тому, что оба матча будут проходить в Словакии?

– Для нас уж очень приятно играть в Кошицах, где мы нашли своих болельщиков. Для нас это просто данность играть со словацкой командой, потому что Кошицы стали для нас европейским домом.

– Что для вас выступления в европейских турнирах?

– Каждая игра для нас важна, ведь мы их играем в Европе, а соперники на уровень выше, чем в нашем внутреннем чемпионате. Поэтому мы хотим пройти как можно дальше, на этом этапе – это групповой раунд Лиги Конференций. Там показать лучшие результаты и доказать, что мы достойны играть в Европе.