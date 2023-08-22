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Сарапий: Очень приятно играть в Кошицах, где мы нашли своих болельщиков
Днепр-1 за выход в группу Лиги конференций поспорит со словацким Спартаком
фото - СК Дніпро-1
Защитник "
– Ваше отношение к тому, что оба матча будут проходить в Словакии?
– Для нас уж очень приятно играть в Кошицах, где мы нашли своих болельщиков. Для нас это просто данность играть со словацкой командой, потому что Кошицы стали для нас европейским домом.
– Что для вас выступления в европейских турнирах?
– Каждая игра для нас важна, ведь мы их играем в Европе, а соперники на уровень выше, чем в нашем внутреннем чемпионате. Поэтому мы хотим пройти как можно дальше, на этом этапе – это групповой раунд Лиги Конференций. Там показать лучшие результаты и доказать, что мы достойны играть в Европе.
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