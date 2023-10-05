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Горбач открывает счет с углового в матче Зари и Брейдаблика – Видео

Лига конференций
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(1 голосов)

Передача Данила Антюха

Горбач открывает счет с углового в матче Зари и Брейдаблика – Видео

Джерело: mbl.is

Новина українською

"Заря" открыла счет в матче 2-го тура группового этапа Лиги конференций с "Брейдабликом". Отличился Игорь Горбач с углового.

Игорь Горбач оказался самым высоким в штрафной исландской команды. Он откликнулся на подачу с углового от Дениса Антюха.

35' Игорь Горбач – 0:1.

Отметим, что это дебютный мяч Игоря за луганский клуб.

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В статье: Заря (Луганск) Игорь Горбач Лига конференций Брейдаблик
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
05.10.2023 в 20:38
ЗАРЯ это назвать игрой нельзя после 1 тайма дворовая команда без мозгов
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+1
0
oleg dynamo (львівська)
05.10.2023 в 20:50
100%.....негри повні нулі...хто їх цих легіонеріві де і на якому сехонді набирав? а особливо наглядно як на доданих хвилинах зорька біжить в контру і просто пас якийсь негр не віддає на хід....це жах....
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