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Горбач открывает счет с углового в матче Зари и Брейдаблика – Видео
Передача Данила Антюха
Джерело: mbl.is
"Заря" открыла счет в матче 2-го тура группового этапа Лиги конференций с "Брейдабликом". Отличился Игорь Горбач с углового.
Игорь Горбач оказался самым высоким в штрафной исландской команды. Он откликнулся на подачу с углового от Дениса Антюха.
35' Игорь Горбач – 0:1.
Отметим, что это дебютный мяч Игоря за луганский клуб.
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
05.10.2023 в 20:38
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oleg dynamo (львівська)
05.10.2023 в 20:50
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