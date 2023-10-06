Лига конференций
Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игрок луганской Зари в сборной недели Лиги конференций от SofaScore
Вантух попал в сборную недели
фк зоря
Луганская "Заря" победила на выезде чемпиона Исландии - "Брейдаблик" 1:0 в рамках второго тура Лиги конференций.
Сегодня стало известно, что статистически-аналитический портал SofaScore включил защитника луганской команды Романа Вантуха в сборную недели Лиги конференций.
Читайте также И это не автор гола. SofaScore назвал лучшего игрока матча Брейдаблик - Заря. Оценки игрокам
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- УПЛ утвердила даты и время начала матчей 10-го тура
- ЛК. Астон Вилла вырывает победу на 90+, сенсация в Салониках и безжалостный разгром от Норшеланна
- Лига Европы. Спокойная победа Ливерпуля, выход в основе Таловерова и 10 голов в квартете G
- Матчи Зари и Шахтера в еврокубках, экзамен Полесья перед Динамо, Арсенал против Сити. Расписание футбола на 2 - 8 октября
- Красотка дня. Эффектная девушка молодой звезды Брейдаблика. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная жена звездного супербомбардира Антверпена. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн