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Игрок луганской Зари в сборной недели Лиги конференций от SofaScore

Лига конференций
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Вантух попал в сборную недели

Игрок луганской Зари в сборной недели Лиги конференций от SofaScore

фк зоря

UA-Футбол
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Луганская "Заря" победила на выезде чемпиона Исландии - "Брейдаблик" 1:0 в рамках второго тура Лиги конференций.

Сегодня стало известно, что статистически-аналитический портал SofaScore включил защитника луганской команды Романа Вантуха в сборную недели Лиги конференций.

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Игрок луганской Зари в сборной недели Лиги конференций от SofaScore - изображение 1
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В статье: Заря (Луганск) Роман Вантух
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