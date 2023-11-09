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Тренер Зари перед матчем с Маккаби: Наша команда, как и наша нация, очень смелая

Лига конференций

Валерий Кривенцов поделился мыслями в преддверии матча Лиги конференций

Тренер Зари перед матчем с Маккаби: Наша команда, как и наша нация, очень смелая

скриншот

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

В четверг, девятого ноября, состоится матч четвертого тура группового раунда Лиги конференций между "Зарей" и "Маккаби" Тель-Авив. Формально, это будет домашняя игра для украинской команды.

Валерий Кривенцов перед поединком дал традиционную предматчевую пресс-конференцию.

"Наша команда, равно как и наша нация, - очень смелая. Я очень надеюсь, что ребята завтра на протяжении всей игры смело будут идти вперед, не будут бояться соперника и будут более агрессивными. Хочется выразить большую благодарность нашим Вооруженным Силам Украины, которые защищают нашу страну от агрессора", - сказал тренер "Зари".

Напомним, что в третьем туре "Маккаби" и "Заря" не сыграли между собой. Матч был отложен из-за войны в Израиле.

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Матч "Заря" – "Маккаби" начнется в 22:00.

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Источник:
ФК Зоря
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