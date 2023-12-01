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Третий забитый мяч в ворота Зари претендует на звание лучшего гола недели в ЛК

Лига конференций

За награду поспорят четыре футболиста

Третий забитый мяч в ворота Зари претендует на звание лучшего гола недели в ЛК

Фото: ФК Гент

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На этой неделе состоялись матчи 5-го тура группового этапа Лиги конференций. Пресс-служба УЕФА определила четверых футболистов, которые претендуют на звание автора лучшего гола.

Одним из претендентов на награду является форвард "Гента" Гифт Орбан, который забил третий гол в ворота луганской "Зари" (4:1).

Также в список номинантов попали: защитник "Абердина" Ангус Макдональд (гол ГИКу, 2:2), форвард "Ференцвароша" Александар Пешич (гол в матче с "Чукарички", 2:1) и полузащитник "Брюгге" Каспер Нильсен (гол в поединке с "Бешикташем", 5:0).

Отдать свой голос за лучший гол можно на официальном сайте УЕФА.

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Источник:
UEFA
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