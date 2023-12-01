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Третий забитый мяч в ворота Зари претендует на звание лучшего гола недели в ЛК
За награду поспорят четыре футболиста
Фото: ФК Гент
На этой неделе состоялись матчи 5-го тура группового этапа Лиги конференций. Пресс-служба УЕФА определила четверых футболистов, которые претендуют на звание автора лучшего гола.
Одним из претендентов на награду является форвард "Гента" Гифт Орбан, который забил третий гол в ворота луганской "Зари" (4:1).
Также в список номинантов попали: защитник "Абердина" Ангус Макдональд (гол ГИКу, 2:2), форвард "Ференцвароша" Александар Пешич (гол в матче с "Чукарички", 2:1) и полузащитник "Брюгге" Каспер Нильсен (гол в поединке с "Бешикташем", 5:0).
Отдать свой голос за лучший гол можно на официальном сайте УЕФА.
MacDonald’s screamer ????— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) November 30, 2023
Orban’s touch and finish ????
Nielsen with a swerving strike! ????️
Pešić on the swivel ????
Four incredible goals, but who does your vote go to? ????@Heineken || #UECLGOTW || #UECL
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