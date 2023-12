Объявлены претенденты на звание игрока недели в Лиге конференций

На этой неделе состоялись матчи 5-го тура группового этапа Лиги конференций. Пресс-служба УЕФА назвала четырех игроков, которые претендуют на звание лучшего.

В список попали:

Проголосовать за лучшего игрока можно на официальном сайте УЕФА.

