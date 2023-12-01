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Объявлены претенденты на звание игрока недели в Лиге конференций

Лига конференций

Список из четырех футболистов

Объявлены претенденты на звание игрока недели в Лиге конференций

Getty Images / Global Images Ukraine

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На этой неделе состоялись матчи 5-го тура группового этапа Лиги конференций. Пресс-служба УЕФА назвала четырех игроков, которые претендуют на звание лучшего.

В список попали:

  • полузащитник "Слован" Братислава Юрай Куцка - отметился дублем в матче с "КИ Клаксвик" (2:1);
  • форвард "Норшелланна" Беньямин Нюгрен - оформил хет-трик в игре с "Фенербахче" (6:1);
  • нападающий "Брюгге" Игор Тьяго - дважды поразил ворота "Бешикташа" (5:0);
  • хавбек "Буде-Глимт" Амаль Пеллегрино - забил два мяча "Лугано" (5:2).

Проголосовать за лучшего игрока можно на официальном сайте УЕФА.

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Источник:
UEFA
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