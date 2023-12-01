Лига конференций
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Объявлены претенденты на звание игрока недели в Лиге конференций
Список из четырех футболистов
Getty Images / Global Images Ukraine
На этой неделе состоялись матчи 5-го тура группового этапа Лиги конференций. Пресс-служба УЕФА назвала четырех игроков, которые претендуют на звание лучшего.
В список попали:
- полузащитник "Слован" Братислава Юрай Куцка - отметился дублем в матче с "КИ Клаксвик" (2:1);
- форвард "Норшелланна" Беньямин Нюгрен - оформил хет-трик в игре с "Фенербахче" (6:1);
- нападающий "Брюгге" Игор Тьяго - дважды поразил ворота "Бешикташа" (5:0);
- хавбек "Буде-Глимт" Амаль Пеллегрино - забил два мяча "Лугано" (5:2).
Проголосовать за лучшего игрока можно на официальном сайте УЕФА.
⭐️ Kucka, Thiago, Nygren and Pellegrino…— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) November 30, 2023
???? 4 stunning attacking performances but who gets your vote? ????️#Laufenn || #UECLPOTW || #UECL
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