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Эмери - после 4:0 с Аяксом в ЛК: Мечтаем о титуле. У меня хороший опыт в Европе
Испанский специалист намерен пополнить свою коллекцию ещё одним еврокубком
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери прокомментировал победу своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций против нидерландского "Аякса" (4:0).
"Я очень счастлив. Мы отлично сыграли и сделали то, что планировали. Мы навязали свою игру и держали соперника под контролем. Очевидно, после красной карточки стало легче, но думаю, что в первом тайме мы играли так же хорошо.
Но этого недостаточно. Я хочу большего. Я уважаю всех наших соперников, и постоянно стремлюсь чему-то научиться. У меня был отличный опыт в Европе, и теперь я хочу достигнуть успеха с "Астон Виллой". Конечно, мы мечтаем о трофее, но пока просто смотрим на того, кто будет следующим соперником", - цитирует Уная официальный сайт УЕФА.
Начало жеребьевки четвертьфинала и последующих стадий турнира – в 15:00.
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