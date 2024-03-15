  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Эмери - после 4:0 с Аяксом в ЛК: Мечтаем о титуле. У меня хороший опыт в Европе
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эмери - после 4:0 с Аяксом в ЛК: Мечтаем о титуле. У меня хороший опыт в Европе

Лига конференций

Испанский специалист намерен пополнить свою коллекцию ещё одним еврокубком

Эмери - после 4:0 с Аяксом в ЛК: Мечтаем о титуле. У меня хороший опыт в Европе

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери прокомментировал победу своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций против нидерландского "Аякса" (4:0).

"Я очень счастлив. Мы отлично сыграли и сделали то, что планировали. Мы навязали свою игру и держали соперника под контролем. Очевидно, после красной карточки стало легче, но думаю, что в первом тайме мы играли так же хорошо.

Но этого недостаточно. Я хочу большего. Я уважаю всех наших соперников, и постоянно стремлюсь чему-то научиться. У меня был отличный опыт в Европе, и теперь я хочу достигнуть успеха с "Астон Виллой". Конечно, мы мечтаем о трофее, но пока просто смотрим на того, кто будет следующим соперником", - цитирует Уная официальный сайт УЕФА.

Начало жеребьевки четвертьфинала и последующих стадий турнира – в 15:00.

По теме
yellow-arrow
Лига конференций. Смотреть онлайн LIVE жеребьевку 1/4-й финала, 1/2-й финала
yellow-arrow
Сегодня состоится жеребьевка финальных стадий Лиги конференций
yellow-arrow
Определились все участники четвертьфинала Лиги конференций
Астон Вилла (Бирмингем) Унаи Эмери Лига Европы Аякс
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UEFA
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости