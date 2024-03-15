Эмери - после 4:0 с Аяксом в ЛК: Мечтаем о титуле. У меня хороший опыт в Европе

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери прокомментировал победу своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций против нидерландского "Аякса" (4:0).

"Я очень счастлив. Мы отлично сыграли и сделали то, что планировали. Мы навязали свою игру и держали соперника под контролем. Очевидно, после красной карточки стало легче, но думаю, что в первом тайме мы играли так же хорошо.

Но этого недостаточно. Я хочу большего. Я уважаю всех наших соперников, и постоянно стремлюсь чему-то научиться. У меня был отличный опыт в Европе, и теперь я хочу достигнуть успеха с "Астон Виллой". Конечно, мы мечтаем о трофее, но пока просто смотрим на того, кто будет следующим соперником", - цитирует Уная официальный сайт УЕФА.