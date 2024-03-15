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Лига конференций. Смотреть онлайн LIVE жеребьевку 1/4-й финала, 1/2-й финала
Жеребьевка Лиги конференций: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция ⋇ 15.03.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Clive Rose
В пятницу, 15-го марта, состоится процедура жеребьевки финальных стадий Лиги конференций – четвертьфинала, полуфинала и финала.
В турнире остаются восемь команд: "Олимпиакос", ПАОК (все – Греция), "Фиорентина" (Италия), "Астон Вилла" (Англия), "Лилль" (Франция), "Брюгге" (Бельгия), "Фенербахче" (Турция), "Виктория" Плзень (Чехия).
Ограничений при жеребьевке не будет. Каждая команда может встретиться с каждой. Сперва определятся четвертьфинальные пары, а дальше – сетка вплоть до финала (с формальным определением хозяина матча).
Начало жеребьевки – в 15:00.
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