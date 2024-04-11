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ЛК. Брюгге - ПАОК 1:0. Тайсон и Ко терпят поражение в Бельгии

Лига конференций
Обновлено

Судьба противостояния решится уже в Греции

ЛК. Брюгге - ПАОК 1:0. Тайсон и Ко терпят поражение в Бельгии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Несмотря на немного вялое начало, счёт в матче был открыт уже на седьмой минуте. Буквально первая атака хозяев завершилась забитым мячом. После шикарной комбинации на левом фланге первый гол "Брюгге" забил Уго Ветлесен.

Уже в следующем эпизоде бельгийцы могли развить успех, но прострел подключившегося к атаке де Куйпера не смог замкнуть Игор Тьяго.

В середине тайма вышеупомянутый Тьяго получил ненужную жёлтую карточку, что не позволит ему принять участие в ответном матче. А это, между прочим, станет довольно ощутимой потерей для "Брюгге" - бразилец является лучшим бомбардиром клуба в текущем сезоне.

Остаток первой половины встречи прошёл под контролем хозяев, но без сверхопасных моментов при этом. У ПАОКа, в свою очередь, главной атакующей силой был знакомый каждому украинскому болельщику Тайсон. На 14-й минуте экс-вингер "Шахтёра" выводил на ударную позицию Саматта, а под конец тайма и сам пробил чуть выше перекладины.

После перерыва "Брюгге" стал играть чуть интенсивнее, и был очень близок к ещё одному взятию ворот, но помехой становились либо обидные промахи футболистов хозяев, либо шикарная игра голкипера греческого клуба Доминика Котарски.

На 77-й минуте поединка у бельгийцев появилась улучшенная возможность забить второй гол - в ворота ПАОКа был назначен пенальти. Тем не менее, Котарски и из этой дуэли умудрился выйти победителем. Не реализовал пенальти тот самый Тьяго.

Судя по дальнейшим событиям на поле, вытащенный одиннадцатиметровый послужил психологическому подъёму подопечных Развана Луческу (и в то же время оказал обратный эффект на хозяев). До конца матча ПАОК уже не дал создать ни одного настолько опасного момента, как это было на протяжении первой половины второго тайма, и сумел добыть относительно приемлемый результат.

На прошлой стадии турнира ПАОКу уже удавалось совершить камбэк после проигранной встречи. Причём, тогда греки уступили со счётом 0-2. Смогут ли они это повторить - узнаем ровно через неделю.



Лига Конференции. 1/4 финала
11 апреля. 22:00. "Ян Брейдел" (Брюгге)
Главный арбитр: Ян Зайдель (Германия)

"Брюгге" - ПАОК 1:0
Голы: Ветлесен 7

"Брюгге": Яккерс - Спилерс (Ордоньес 56), де Куйпер, Мехеле - Саббе, Ванакен, Ветлесен (Баланта 73), Оньедика, Скураш - Тьяго, Хутгла (Нуса 73)

ПАОК: Котарски - Виеринья (Хонни 81), Кендзёра, Кульеракис, Рахман - Оздоев (Шваб 73), Мейте - Живкович, Константелиас (Десдопов 62), Тайсон - Саматта (Брендон 73)

Предупреждения: Тьяго 25, де Куйпер 84, Мехеле 90, Скураш 90+3 - Саматта 49, Брендон 90

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Опубликовал: Александр Бураков
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