ЛК. Брюгге - ПАОК 1:0. Тайсон и Ко терпят поражение в Бельгии

Несмотря на немного вялое начало, счёт в матче был открыт уже на седьмой минуте. Буквально первая атака хозяев завершилась забитым мячом. После шикарной комбинации на левом фланге первый гол "Брюгге" забил Уго Ветлесен.

GOOAAAALLLL! 1-0, HUGO! A great combination gives us the early lead! ????????⚫️ #CLUPAOK pic.twitter.com/TuzthDdOvb