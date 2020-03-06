Ливерпуль - Борнмут. Прогноз на матч АПЛ

Самый актуальный вопрос для всей футбольной Англии в эти дни – действительно ли спад, а возможно, даже кризис у "Ливерпуля"? Или, может, просто на два матча недонастроились мерсисайдцы? Поединок с "Борнмутом", который откроет 29-й тур АПЛ, даст ответ на эти вопросы. Конечно, команда Клоппа явный фаворит, еще и на своем поле при своих болельщиках, жаждущих реабилитации. Есть вероятность, что поражения от "Челси" и "Уотфорда" просто недоразумения.

АПЛ. 29-й тур

Стадион: Энфилд (Ливерпуль)

Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир)

Ливерпуль 14:30 Борнмут

"Вишни" не знают вкуса побед в трех последних матчах, с первого февраля после удачного матча с "Астон Виллой" 2:1. Затем были поражения от "Шеффилд Юнайтед" (1:2) и "Бернли" (0:3). Однако, в прошлом туре "Борнмут" сыграл вничью с "Челси" (2:2), на серьезных соперников команда Эдди Хау вполне может настроиться. Не так давно, в декабре прошлого года у "Борнмута" была ничья с "Арсеналом" (1:1) и победа все над тем же "Челси" (1:0) в Лондоне.

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Для "Ливерпуля" соперник в 29-м туре попался очень удобный – в пяти последних матчах "Борнмут" был разгромлен с общим счетом 17:0. Не проиграть "красным" удалось в апреле 2017-го (2:2) на "Энфилде". А в декабре 2016-го "вишням" удалось обыграть "Ливерпуль" в невероятном противостоянии 4:3.

Команды решают противоположные задачи в чемпионате 2019/20 - "Ливерпуль" уже в этом месяце может оформить долгожданное чемпионство, делая все для этого возможное и даже невозможное. А "Борнмут" из всех сил борется за выживание, в зоне вылета находится команда Эдди Хау. Вряд ли гости смогут набрать очки в Ливерпуле, все же после двух поражений без забитых голов "красным" снова необходимо доказывать, что они на сегодня лучшая команда Англии. Прогноз: победа хозяев 3:1.