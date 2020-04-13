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Тоттенхэм выплатит сотрудникам зарплату в полном объеме

Англия
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Критика фанатов дала положительный результат

Тоттенхэм выплатит сотрудникам зарплату в полном объеме
Новина українською

"Тоттенхэм" решил не использовать правительственную схему увольнения работников после критики со стороны своих фанатов и будет платить сотрудникам в полном объеме, сообщает Skysports.

Из-за пандемии коронавируса почти все соревнования отменены или приостановлены, в том числе и АПЛ, а большинство футбольных клубов рассматривают вопрос о снижении зарплаты как игрокам, так персоналу.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Тоттенхэм
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