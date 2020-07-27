Официально: Вертонген покидает Тоттенхэм

Бельгийский защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген сообщил у себя в Твиттере о том, что покидает лондонский клуб. Контракт футболиста истек, он получил статус свободного агента и может присоединиться к любому клубу бесплатно.

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"Мое время в клубе подходит к концу. Это грустный день по многим причинам. Я буду скучать по друзьям в "Тоттенхэме", персоналу, менеджерам, выступлениям на новом потрясающем стадионе и, конечно, фанатам".

So my time at the club comes to an end. A sad day for many reasons. I will miss the friends I’ve made here, the staff that make the club run, playing at the amazing new stadium & of course you fans. pic.twitter.com/qyEOlNmgFx — Jan Vertonghen (@JanVertonghen) July 27, 2020

Напомним, Вертонген перешел в "Тоттенхэм" летом 2012 года из "Аякса" за почти 13 миллионов евро. За "шпор" бельгиец сыграл 315 матчей во всех турнирах (27 забитых голов и 12 результативных передач).