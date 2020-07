Официально: Вертонген покидает Тоттенхэм

Бельгийский защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген сообщил у себя в Твиттере о том, что покидает лондонский клуб. Контракт футболиста истек, он получил статус свободного агента и может присоединиться к любому клубу бесплатно.

So my time at the club comes to an end. A sad day for many reasons. I will miss the friends I’ve made here, the staff that make the club run, playing at the amazing new stadium & of course you fans. pic.twitter.com/qyEOlNmgFx