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Официально: Вертонген покидает Тоттенхэм

Англия
(1 голосов)

8 лет в Северном Лондоне

Официально: Вертонген покидает Тоттенхэм
Новина українською

Бельгийский защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген сообщил у себя в Твиттере о том, что покидает лондонский клуб. Контракт футболиста истек, он получил статус свободного агента и может присоединиться к любому клубу бесплатно.

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"Мое время в клубе подходит к концу. Это грустный день по многим причинам. Я буду скучать по друзьям в "Тоттенхэме", персоналу, менеджерам, выступлениям на новом потрясающем стадионе и, конечно, фанатам".

Напомним, Вертонген перешел в "Тоттенхэм" летом 2012 года из "Аякса" за почти 13 миллионов евро. За "шпор" бельгиец сыграл 315 матчей во всех турнирах (27 забитых голов и 12 результативных передач).

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В статье: Ян Вертонген Тоттенхэм (Лондон)
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