По стопам конкурента Зинченко? Игрок Брайтона арестован по подозрению в сексуальном насилии

Игрок "Брайтона" попал в полицию по подозрению в сексуальном насилии. Футболист и еще один 40-летний мужчина были арестованы в ночном клубе.

Британские таблоиды сообщают, что подозреваемый – ведущий игрок "чаек" Ив Биссума. В текущем сезоне АПЛ Биссума провел 5 матчей и оформил 1 результативную передачу.

Как информирует Sky Sports, руководство "Брайтона" уже в курсе ситуации, однако пока не будет давать комментарии по этому поводу. Команда Поттера идет на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата.