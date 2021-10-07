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По стопам конкурента Зинченко? Игрок Брайтона арестован по подозрению в сексуальном насилии
Помните же случай с Менди?
Brighton
Игрок "Брайтона" попал в полицию по подозрению в сексуальном насилии. Футболист и еще один 40-летний мужчина были арестованы в ночном клубе.
Британские таблоиды сообщают, что подозреваемый – ведущий игрок "чаек" Ив Биссума. В текущем сезоне АПЛ Биссума провел 5 матчей и оформил 1 результативную передачу.
Как информирует Sky Sports, руководство "Брайтона" уже в курсе ситуации, однако пока не будет давать комментарии по этому поводу. Команда Поттера идет на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата.
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