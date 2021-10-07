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По стопам конкурента Зинченко? Игрок Брайтона арестован по подозрению в сексуальном насилии

Англия
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Помните же случай с Менди?

По стопам конкурента Зинченко? Игрок Брайтона арестован по подозрению в сексуальном насилии

Brighton

Новина українською

Игрок "Брайтона" попал в полицию по подозрению в сексуальном насилии. Футболист и еще один 40-летний мужчина были арестованы в ночном клубе.

Британские таблоиды сообщают, что подозреваемый – ведущий игрок "чаек" Ив Биссума. В текущем сезоне АПЛ Биссума провел 5 матчей и оформил 1 результативную передачу.

Как информирует Sky Sports, руководство "Брайтона" уже в курсе ситуации, однако пока не будет давать комментарии по этому поводу. Команда Поттера идет на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата.

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В статье: Брайтон энд Хоув Альбион Ив Биссума
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Источник:
Sky Sports

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