Конкурент Зинченко ошибочно решил, что в тюрьме его поместят в VIP-камеру

Защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди по ошибке решил, что он будет находиться в привилегированных условиях во время своего пребывания в изоляторе до судебного заседания.

По информации британских СМИ, Менди сообщили, что его камера будет находиться в крыле для VP (там держат сексуальных насильников, информаторов полиции и бывших полицейских), но футболист ослышался и решил, что его поместят в VIP-камеру.

Заседание суда состоится 10 сентября. Напомним, футболисту "горожан" были предъявлены обвинения в четырех случаях изнасилования. В конце прошлого месяца руководство "Сити" сообщило об отстранении Менди.

Читайте также Менди арестован до 10 сентября