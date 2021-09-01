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Конкурент Зинченко ошибочно решил, что в тюрьме его поместят в VIP-камеру

Англия
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(1 голосов)

Умом не блещет

Конкурент Зинченко ошибочно решил, что в тюрьме его поместят в VIP-камеру

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди по ошибке решил, что он будет находиться в привилегированных условиях во время своего пребывания в изоляторе до судебного заседания.

По информации британских СМИ, Менди сообщили, что его камера будет находиться в крыле для VP (там держат сексуальных насильников, информаторов полиции и бывших полицейских), но футболист ослышался и решил, что его поместят в VIP-камеру.

Заседание суда состоится 10 сентября. Напомним, футболисту "горожан" были предъявлены обвинения в четырех случаях изнасилования. В конце прошлого месяца руководство "Сити" сообщило об отстранении Менди.

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В статье: Манчестер Сити Бенжамен Менди
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Источник:
Daily Mail

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Комментарии (7)
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royalstas (Вінниця)
01.09.2021 в 14:37
Так і народжуються анекдоти)
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+1
-1
Caballero (Fale state)
01.09.2021 в 14:15
No to rasism! І антисемітизЬм.
Ответить
0
-1
andyua (Kyiv)
01.09.2021 в 14:04
Думаю, що при будь-яких розкладах - він уже не конкурент Зіні
Ответить
+4
0
ВасяКулебяка (Козливка)
01.09.2021 в 13:45
А Зина свидетель или потерпевший?
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+2
-2
avatar
Просто Квашин (Харьков)
01.09.2021 в 14:42
Причем здесь Зина... Менди перетрахал абсолютно всю Козливку....
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+2
0
Skotparker
01.09.2021 в 15:32
Да Вася, а отца своего и не признал
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0
0
avatar
Цап-царап (Харків)
01.09.2021 в 13:31
Как-то страшно стало за Зину...
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+1
-2


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