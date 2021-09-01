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Конкурент Зинченко ошибочно решил, что в тюрьме его поместят в VIP-камеру
Умом не блещет
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди по ошибке решил, что он будет находиться в привилегированных условиях во время своего пребывания в изоляторе до судебного заседания.
По информации британских СМИ, Менди сообщили, что его камера будет находиться в крыле для VP (там держат сексуальных насильников, информаторов полиции и бывших полицейских), но футболист ослышался и решил, что его поместят в VIP-камеру.
Заседание суда состоится 10 сентября. Напомним, футболисту "горожан" были предъявлены обвинения в четырех случаях изнасилования. В конце прошлого месяца руководство "Сити" сообщило об отстранении Менди.
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