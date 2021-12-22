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Реал заинтересован в подписании защитника Ливерпуля

Англия
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Гомес может сменить клуб

Реал заинтересован в подписании защитника Ливерпуля

Новина українською

"Реал" интересуется защитником "Ливерпуля" Джозефом Гомесом, сообщает BBC.

По данным источника, мадридцы планируют купить 24-летнего футболиста в летнее трансферное окно в 2022 году. В "Реале" считают, что игрока может подтолкнуть к уходу высокая конкуренция в центре обороны красных.

Сообщалось, что наставник "Астон Виллы" Стивен Джеррард хочет видеть Гомеса в своей команде.

Контракт игрока с "Ливерпулем" рассчитан до лета 2024 года.

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В статье: Реал (Мадрид) Ливерпуль Джозеф Гомес
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