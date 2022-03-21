Владелец Манчестер Сити встретился с союзником россии Асадом. В АПЛ обеспокоены

В Великобритании осудили встречу владельца "Манчестер Сити" шейха Мансура с президентом "Сирии" Башаром Асадом, сообщает The Telegraph. Последний поддержал россию во вторжении в Украину.

Башар Асад на прошлой неделе нанес визит в ОАЭ, в котором, в том числе, встретился с шейхом Мансуром бен Зайед аль-Найяном, членом правящей королевской семьи Абу-Даби, заместителем премьер-министра ОАЭ и владельцем "Манчестер Сити".

Сообщается, что правительство Великобритании осудило Мансура за встречу с союзником президента России Владимира Путина.

Член парламента Крис Брайант, председатель Всепартийной парламентской группы по россии, задался вопросом: "Является ли шейх Мансур подходящим человеком для владения футбольным клубом?".

Член комитета британского парламента по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту Клайв Эффорд сказал, что связь шейха Мансура с Асадом вызывает у него "глубокое беспокойство".

Директор Fair Square и бывший сотрудник правозащитной организации Human Rights Watch Николас Макгихан заявил следующее: "В свете санкций против Романа Абрамовича владелец "Манчестер Сити" шейх Мансур, приветствующий Асада в Абу-Даби, должен стать еще одним тревожным звонком для Премьер-лиги".

Напомним, что ранее Сирия направила в качестве помощи россии несколько тысяч боевиков.