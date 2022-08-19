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Реал может заменить Каземиро Хейбьергом из Тоттенхэма

Англия
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Талантливому датчанину пора на повышение

Реал может заменить Каземиро Хейбьергом из Тоттенхэма

Фото: twitter.com/SpursOfficial

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"Реал" Мадрид рассматривает возможность подписания хавбека "Тоттенхэма" и сборной Дании Пьер-Эмиля Хёйбьерга, сообщает The Telegraph. Анчелотти высокого мнения о полузащитнике.

Карло хотел подписать полузащитника ещё когда тренировал "Эвертон".

Преградой перед трансфером может стать желание Хёйберга получать регулярную игровую практику перед ЧМ-2022. Пьер-Эмилю придется конкурировать за место в составе с новичком мадридцев Орельеном Чуамени.

В прошлом сезоне хейберг провел за "Тоттенхэм" 48 матчей, забил 3 гола и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего полузащитника в 40 миллионов евро.

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В статье: Реал (Мадрид) Каземиро Тоттенхэм (Лондон) Пьер-Эмиль Хёйбьерг
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Источник:
telegraph.co.uk

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