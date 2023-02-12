  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Де Хеа установил новый рекорд английской Премьер-лиги
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Де Хеа установил новый рекорд английской Премьер-лиги

Англия
(1 голосов)

Матч против "Лидса" стал для испанца 400-ым в АПЛ

Де Хеа установил новый рекорд английской Премьер-лиги

Фото: twitter.com/ManUtd

UA-Футбол
Новина українською

В рамках матча 23-го тура английской Премьер лиги "Лидс" принимает "Манчестер Юнайтед". Текстовую трансляцию матча можно читать на нашем сайте.

В стартовом составе на данный матч в воротах "красных дьяволов" вышел испанский голкипер Давид Де Хеа, тем самым испанец установил новый рекорд Английской Премьер-лиги

Согласно данным статистического портала Squawka, матч против "Лидса" стал для испанца 400-ым в АПЛ. Он самый молодой кипер, которому покорилось это достижение (32 года, 97 дней).

В нынешнем сезоне Де Хеа провел 31 матч в составе "красных дьяволов", в 11 из которых оставлял свои ворота "сухими".

По теме
yellow-arrow
Срна: Мудрик будет одним из главных футболистов Челси
yellow-arrow
Тоттенхэм не сможет рассчитывать на Бентанкура до конца сезона
yellow-arrow
Художник после инженера. Как Де Дзерби изменяет Брайтон, построенный Поттером
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Давид де Хеа Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде