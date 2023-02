Де Хеа установил новый рекорд английской Премьер-лиги

В рамках матча 23-го тура английской Премьер лиги "Лидс" принимает "Манчестер Юнайтед". Текстовую трансляцию матча можно читать на нашем сайте .

В стартовом составе на данный матч в воротах "красных дьяволов" вышел испанский голкипер Давид Де Хеа, тем самым испанец установил новый рекорд Английской Премьер-лиги

Согласно данным статистического портала Squawka, матч против "Лидса" стал для испанца 400-ым в АПЛ. Он самый молодой кипер, которому покорилось это достижение (32 года, 97 дней).

David De Gea is the youngest ever goalkeeper to reach 400 Premier League appearances.



32 years, 97 days. ???? https://t.co/ELCnaBSMN6