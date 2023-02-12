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Де Хеа установил новый рекорд английской Премьер-лиги
Матч против "Лидса" стал для испанца 400-ым в АПЛ
Фото: twitter.com/ManUtd
В рамках матча 23-го тура английской Премьер лиги "Лидс" принимает "Манчестер Юнайтед". Текстовую трансляцию матча можно читать
В стартовом составе на данный матч в воротах "красных дьяволов" вышел испанский голкипер Давид Де Хеа, тем самым испанец установил новый рекорд Английской Премьер-лиги
Согласно данным статистического портала Squawka, матч против "Лидса" стал для испанца 400-ым в АПЛ. Он самый молодой кипер, которому покорилось это достижение (32 года, 97 дней).
David De Gea is the youngest ever goalkeeper to reach 400 Premier League appearances.— Squawka (@Squawka) February 12, 2023
32 years, 97 days. ???? https://t.co/ELCnaBSMN6
В нынешнем сезоне Де Хеа провел 31 матч в составе "красных дьяволов", в 11 из которых оставлял свои ворота "сухими".
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