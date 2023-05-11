В Челси смирились с тем, что Ковачич покинет клуб летом

В "Челси" смирились с тем, что Матео Ковачич покинет клуб будущим летом. 29-летним хавбеком интересуются "Манчестер Сити", "Бавария" и "Манчестер Юнайтед".

До конца контракта остался всего год и в "Челси" сомневаются, что смогут устоять под натиском топ-клубов. Также "синим" необходимо чистить зарплатную ведомость на фоне оргромных трат в текущем сезоне и любая продажа будет полезной. Продление контракта с хорватом маловероятно.

В "Сити" готовятся к уходу Илкая Гюндогана, контракт которого истекает в конце сезона. В Томас Тухель очень хочет видеть Матео Ковачича в футболке "мюнхенцев", а "Юнайтед" ищет усиление в среднюю линию.

В этом сезоне Ковачич провел за "Челси" 35 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 40 миллионов евро.