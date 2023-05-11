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Зинченко и Салиба выбыли до конца сезона. У украинского защитника в июне матчи Лиги наций

Англия
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(1 голосов)

Ключевые защитники "Арсенала" не помогут на решающем отрезке сезона

Зинченко и Салиба выбыли до конца сезона. У украинского защитника в июне матчи Лиги наций

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Арсенал" лишился Александра Зинченко и Вильяма Салибы до конца сезона. У французского защитника проблемы со спиной после 1/4 финала Лиги Европы со "Спортингом", а украинец травмировался в недавнем матче против "Ньюкасла".

Александр Зинченко провел на поле всего 60' минут в матче против "сорок". Защитника заменил Киран Тирни, который скорее всего теперь будет играть в основе "гуннеров" в оставшихся матчах сезона.

Салиба пропустил уже 8 последних матчей "Арсенала", его в составе "гуннеров" заменяли Роб Холдинг и Якуб Кивиор.

Примечательно, что остался всего месяц до матчей сборной Украины в отборе к Евро-2024. Первый поединок, с Северной Македонией, запланирован на 16-е июня.

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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко Вильям Салиба
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Источник:
theathletic.com

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Комментарии (3)
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alex.belogubko (одесса)
11.05.2023 в 20:40
ЗИНА это не потеря --там игроки есть по лучше --не зря они хотят избавиться от него
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+1
-3
Джим Слэйд (Харьков)
11.05.2023 в 21:01
LOL, его что спецы, что болельщики ставят в этом сезоне на 3-е место после Сака и Эдегора в плане полезности для команды
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+3
-1
ВасяКулебяка (Козливка)
11.05.2023 в 20:27
Афігеть. Знову. Так лідером не станеш
Ответить
0
-1

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