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Зинченко и Салиба выбыли до конца сезона. У украинского защитника в июне матчи Лиги наций
Ключевые защитники "Арсенала" не помогут на решающем отрезке сезона
Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал" лишился Александра Зинченко и Вильяма Салибы до конца сезона. У французского защитника проблемы со спиной после 1/4 финала Лиги Европы со "Спортингом", а украинец травмировался в недавнем матче против "Ньюкасла".
Александр Зинченко провел на поле всего 60' минут в матче против "сорок". Защитника заменил Киран Тирни, который скорее всего теперь будет играть в основе "гуннеров" в оставшихся матчах сезона.
Салиба пропустил уже 8 последних матчей "Арсенала", его в составе "гуннеров" заменяли Роб Холдинг и Якуб Кивиор.
Примечательно, что остался всего месяц до матчей сборной Украины в отборе к Евро-2024. Первый поединок, с Северной Македонией, запланирован на 16-е июня.
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