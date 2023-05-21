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АПЛ. Манчестер Сити – Челси 1:0. Великолепные резервисты Пепа

Англия
(1 голосов)

Лондонцы вновь проигрывают команде Гвардиолы

АПЛ. Манчестер Сити – Челси 1:0. Великолепные резервисты Пепа

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

АПЛ, 37-й тур

Стадион: "Этихад" (Манчестер)

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

"Манчестер Сити" – "Челси" 1:0

Гол: Альварес (12)

На 72-й минуте гол Альвареса не был засчитан из-за игры рукой у Мареза

"Манчестер Сити": Ортега – Уокер, Аканджи (Стоунз, 57), Ляпорт (Родри, 78) – Филлипс, Гомес (Де Брюйне, 78) – Марез (Холанд, 74), Льюис, Фоден, Палмер – Альварес

"Челси": Аррисабалага – Аспиликуэта, Фофана, Силва, Чалоба, Холл (Кулибали, 81) – Фернандес, Лофтус-Чик (Чуквуэмека, 81), Галлахер (Мудрик, 69) – Хавертц (Пулишич, 85), Стерлинг (Мадуэке, 69)

Предупреждения: Хавертц (18), Фернандес (66)

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В статье: Хосеп Гвардиола Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) АПЛ Манчестер Сити Майкл Оливер Михаил Мудрик Хулиан Альварес
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