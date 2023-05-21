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АПЛ. Манчестер Сити – Челси 1:0. Великолепные резервисты Пепа
Лондонцы вновь проигрывают команде Гвардиолы
Getty Images / Global Images Ukraine
АПЛ, 37-й тур
Стадион: "Этихад" (Манчестер)
Главный судья: Майкл Оливер (Англия)
"Манчестер Сити" – "Челси" 1:0
Гол: Альварес (12)
На 72-й минуте гол Альвареса не был засчитан из-за игры рукой у Мареза
"Манчестер Сити": Ортега – Уокер, Аканджи (Стоунз, 57), Ляпорт (Родри, 78) – Филлипс, Гомес (Де Брюйне, 78) – Марез (Холанд, 74), Льюис, Фоден, Палмер – Альварес
"Челси": Аррисабалага – Аспиликуэта, Фофана, Силва, Чалоба, Холл (Кулибали, 81) – Фернандес, Лофтус-Чик (Чуквуэмека, 81), Галлахер (Мудрик, 69) – Хавертц (Пулишич, 85), Стерлинг (Мадуэке, 69)
Предупреждения: Хавертц (18), Фернандес (66)
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