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Ньюкасл близок к подписанию одного из лидеров Лестера

Англия
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"Лисы" продолжают продавать своих игроков

Ньюкасл близок к подписанию одного из лидеров Лестера

Readfootball

Новина українською

Один из лидеров “Лестера” Харви Барнс вскоре может стать футболистом “Ньюкасла”.

Как сообщает Николо Скира, полузащитник находится в одном шаге от перехода в состав "сорок". Футболист уже согласовал условия долгосрочного контракта с “Ньюкаслом”.

Действующее соглашение Барнса с “лисами” действует до лета 2025-го года. Он является воспитанником “Лестера” и регулярно играет за первую команду с 2019-го года. Всего на его счету 45 голов и 32 ассиста в 187 матчах.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 25-летнего футболиста в 35 миллионов евро.

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В статье: Ньюкасл Лестер Сити Харви Барнс
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Источник:
Nicolo Schira

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