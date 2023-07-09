Ньюкасл близок к подписанию одного из лидеров Лестера

Один из лидеров “Лестера” Харви Барнс вскоре может стать футболистом “Ньюкасла”.

Как сообщает Николо Скира, полузащитник находится в одном шаге от перехода в состав "сорок". Футболист уже согласовал условия долгосрочного контракта с “Ньюкаслом”.

Действующее соглашение Барнса с “лисами” действует до лета 2025-го года. Он является воспитанником “Лестера” и регулярно играет за первую команду с 2019-го года. Всего на его счету 45 голов и 32 ассиста в 187 матчах.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 25-летнего футболиста в 35 миллионов евро.