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Легенда Лестера может вернуться в АПЛ
Детали о переходе пока очень мало
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Датский голкипер "Ниццы" Каспер Шмейхель может вернуться в Английскую Премьер-Лигу после года выступлений за "Ниццу".
На 36-летнего вратаря претендует "Ноттингем Форест", который намерен совершить этот трансфер до начала нового сезона.
В прошлом сезоне Каспер Шмейхель провел 44 матча за "Ниццу", в которых пропустил 46 мячей.
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Источник:Daily Mail
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