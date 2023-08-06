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Легенда Лестера может вернуться в АПЛ

Англия
(1 голосов)

Детали о переходе пока очень мало

Легенда Лестера может вернуться в АПЛ

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Датский голкипер "Ниццы" Каспер Шмейхель может вернуться в Английскую Премьер-Лигу после года выступлений за "Ниццу".

На 36-летнего вратаря претендует "Ноттингем Форест", который намерен совершить этот трансфер до начала нового сезона.

В прошлом сезоне Каспер Шмейхель провел 44 матча за "Ниццу", в которых пропустил 46 мячей.

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В статье: Ноттингем Форест АПЛ Каспер Шмейхель Лестер Сити
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Источник:
Daily Mail

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