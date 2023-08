Ни в ПСЖ, ни в Барсу: Бернарду Силва все же продлит контракт с Сити

"Манчестер Сити" и Бернарду Силва договорились о продлении контракта, несмотря на многочисленные слухи об уходе полузащитника. 29-летний португалец подпишет контракт до лета 2026-го.

Текущая сделка с "Сити" рассчитана до лета 2025-го. Продлением контракта клуб хочет удержать футболиста в команде и уберечь себя от его возможного ухода.

Ранее сообщалось, что португалец вел переговоры с "Барселоной" и "ПСЖ" о возможном трансфере. При чем в Испанию он был готов уехать ещё прошлым летом. Похоже игрок передумал.

Bernardo Silva has now verbally agreed to sign new contract at Manchester City — formally confirmed his decision to the club ???????? #MCFC



City expect Bernardo to sign contracts by the end of next week.



Understand new deal will be valid until June 2026. pic.twitter.com/fSg0dXjtd0