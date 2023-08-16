Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ни в ПСЖ, ни в Барсу: Бернарду Силва все же продлит контракт с Сити
Сделка на три года
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" и Бернарду Силва договорились о продлении контракта, несмотря на многочисленные слухи об уходе полузащитника. 29-летний португалец подпишет контракт до лета 2026-го.
Текущая сделка с "Сити" рассчитана до лета 2025-го. Продлением контракта клуб хочет удержать футболиста в команде и уберечь себя от его возможного ухода.
Ранее сообщалось, что португалец вел переговоры с "Барселоной" и "ПСЖ" о возможном трансфере. При чем в Испанию он был готов уехать ещё прошлым летом. Похоже игрок передумал.
Bernardo Silva has now verbally agreed to sign new contract at Manchester City — formally confirmed his decision to the club ???????? #MCFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2023
City expect Bernardo to sign contracts by the end of next week.
Understand new deal will be valid until June 2026. pic.twitter.com/fSg0dXjtd0
Популярное сейчас
- Прощай, Неймар! Ты был оригиналом и изменил футбол, но только в худшую сторону
- Манчестер Сити - Севилья: где и когда смотреть онлайн матч за Суперкубок УЕФА
- Кривцов и Месси помогают Майами разгромить Филадельфию в 1/2 финала Кубка Лиг. Видео
- Клопп высказался о недовольстве Салаха заменой в матче с Челси
- Джорджина Родригес показала, сколько жмет ногами в тренажерном зале. ВИДЕО
- Красотка дня. Сексуальная модель, которая имеет ребенка от звезды Реала. ФОТО