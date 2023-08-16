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Ни в ПСЖ, ни в Барсу: Бернарду Силва все же продлит контракт с Сити

Англия
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Сделка на три года

Ни в ПСЖ, ни в Барсу: Бернарду Силва все же продлит контракт с Сити

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Сити" и Бернарду Силва договорились о продлении контракта, несмотря на многочисленные слухи об уходе полузащитника. 29-летний португалец подпишет контракт до лета 2026-го.

Текущая сделка с "Сити" рассчитана до лета 2025-го. Продлением контракта клуб хочет удержать футболиста в команде и уберечь себя от его возможного ухода.

Ранее сообщалось, что португалец вел переговоры с "Барселоной" и "ПСЖ" о возможном трансфере. При чем в Испанию он был готов уехать ещё прошлым летом. Похоже игрок передумал.

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В статье: Манчестер Сити Бернарду Силва
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