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Манчестер Сити предлагает 60 миллионов евро за вингера Ренна
Соглашение хотят закрыть на этой неделе
Фото: Ligue 1 Uber Eats, Twitter
По информации СМИ, "Манчестер Сити" продвигается в переговорах о трансфере 21-летнего игрока сборной Бельгии (14 матчей - 2 гола) и обсуждает с "Ренном" новое предложение на 55 - 60 млн евро с учетом бонусов.
У "Ман Сити" есть конкуренты в борьбе за Доку, но, несмотря на это, клуб надеется договориться с "Ренном" на этой неделе. Сообщается, что Жереми согласился на переход еще в начале августа.
"Сити" видят в Доку замену Рияду Марезу, который перешел в "Аль-Ахли".
В прошлом сезоне бельгиец в Лиге 1 забил 6 голов и отдал 2 ассиста в 29 поединках.
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