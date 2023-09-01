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Манчестер Юнайтед договорился с Тоттенхэмом о переходе Регилона
Серхио Регилон переходит в Манчестер Юнайтед
SkeSports
"Манкунианцы" достигли устной договоренности с "Тоттенхэмом" о переходе 26-летнего защитника, сообщает Фабрицио Романо. "Юнайтед" возьмет футболиста в аренду, сейчас он проходит медосмотр в новом клубе.
Отмечается, что в сделку будет включена опция, которая позволит "МЮ" прервать аренду игрока в январе. Ранее стало известно, что из-за этого пункта "Челси" не отпустил в "Юнайтед" Марка Кукурелью.
Напомним, Серхио Регилон провел прошлый сезон в аренде у "Атлетико"(12 матчей), а в этом сезоне не сыграл ни одного официального матча за "Тоттенхэм".
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