Манчестер Юнайтед договорился с Тоттенхэмом о переходе Регилона

"Манкунианцы" достигли устной договоренности с "Тоттенхэмом" о переходе 26-летнего защитника, сообщает Фабрицио Романо. "Юнайтед" возьмет футболиста в аренду, сейчас он проходит медосмотр в новом клубе.

Отмечается, что в сделку будет включена опция, которая позволит "МЮ" прервать аренду игрока в январе. Ранее стало известно, что из-за этого пункта "Челси" не отпустил в "Юнайтед" Марка Кукурелью.

Напомним, Серхио Регилон провел прошлый сезон в аренде у "Атлетико"(12 матчей), а в этом сезоне не сыграл ни одного официального матча за "Тоттенхэм".