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Машина завелась. Ливерпуль - Астон Вилла 3:0. Обзор матча и видео голов
Ливерпуль - Астон Вилла ⋉ 3:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 03.09.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "Ліверпуль"
В очередной раз Клопп побеждает Эмери. Из 10 встреч, на стороне испанца лишь одна победа. Сегодня "Ливерпуль" проехал по "вилланам", забив три мяча.
Салах продолжает совершать результативные действия. Египтянин отметился голом в 150 матчах за "мерсисайдцев".
После 4 туров подопечные Клоппа занимают 3 строчку в АПЛ: три победы и одна ничья.
"Астон Вилла" идет с несколько худшими показателями. Два поражения плюс то же количество побед привели команду Эмери к 11 позиции в таблице.
Английская Премьер-лига, четвертый тур
"Энфилд" (Ливерпуль)
Голы: Собослай 3, Кэш 22 (авт.), Салах 55
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