Машина завелась. Ливерпуль - Астон Вилла 3:0. Обзор матча и видео голов

В очередной раз Клопп побеждает Эмери. Из 10 встреч, на стороне испанца лишь одна победа. Сегодня "Ливерпуль" проехал по "вилланам", забив три мяча.

Салах продолжает совершать результативные действия. Египтянин отметился голом в 150 матчах за "мерсисайдцев".

После 4 туров подопечные Клоппа занимают 3 строчку в АПЛ: три победы и одна ничья.

"Астон Вилла" идет с несколько худшими показателями. Два поражения плюс то же количество побед привели команду Эмери к 11 позиции в таблице.

Английская Премьер-лига, четвертый тур

"Энфилд" (Ливерпуль)

"Ливерпуль" - "Астон Вилла" 3:0

Голы: Собослай 3, Кэш 22 (авт.), Салах 55