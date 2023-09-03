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Машина завелась. Ливерпуль - Астон Вилла 3:0. Обзор матча и видео голов

Англия
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Ливерпуль - Астон Вилла ⋉ 3:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 03.09.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Машина завелась. Ливерпуль - Астон Вилла 3:0. Обзор матча и видео голов

Фото: пресслужби ФК "Ліверпуль"

Новина українською

В очередной раз Клопп побеждает Эмери. Из 10 встреч, на стороне испанца лишь одна победа. Сегодня "Ливерпуль" проехал по "вилланам", забив три мяча.

Салах продолжает совершать результативные действия. Египтянин отметился голом в 150 матчах за "мерсисайдцев".

После 4 туров подопечные Клоппа занимают 3 строчку в АПЛ: три победы и одна ничья.

"Астон Вилла" идет с несколько худшими показателями. Два поражения плюс то же количество побед привели команду Эмери к 11 позиции в таблице.

Английская Премьер-лига, четвертый тур

"Энфилд" (Ливерпуль)

"Ливерпуль" - "Астон Вилла" 3:0

Голы: Собослай 3, Кэш 22 (авт.), Салах 55

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Ливерпуль
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