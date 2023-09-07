Названа причина крушения вертолета президента Лестера. Прошло 5 лет после трагедии

Комиссия по расследованию авиационных событий (AAIB) опубликовала 209-страничный отчет по крушению владельца "Лестера" Вишая Шривадданапрабха в 2018-м году. Причиной катастрофы оказалась несправность подшипника рулевого винта.

Утверждается, что авария была лишь вопросом времени. Подшипники должны были проверятся лишь спустя 400 часов полета, тогда как вертолет пролетел всего около 330 часов. Пилот не мог ничего сделать и не мог никак предотвратить ужасную катастрофу. В отчете AAIB говорится, что вертолет соответствовал "всем применимым требованиям летной годности" и до крушения находился в надлежащем состоянии.

Расследование же длилось 5 лет из-за технической сложности определения причин крушения.

При этом четверо из пяти человек, которые были на борту вертолета пережили непосредственно падение, но, к сожалению, погибли в результате возгарания вытекшего топлива. Полицейские, которые прибыли через несколько мгновений на место крушения, пытались разбить стекло кабины вертолета дубинками, но безуспешно. В итоге даже группа экстренного реагирования получила ожоги, пытаясь спасти экипаж.