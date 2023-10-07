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Лэмпард рассматривал вариант трудоустройства в шотландском гранде, но стороны не дошли даже до переговоров
Фрэнки узнавал о проекте
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший главный тренер "Челси", "Дерби Каунти" и "Эвертона" Фрэнк Лэмпард провел разговор с шотландским "Рейнджерс" о возможном сотрудничестве. Как сообщает журналист The Telegraph Мэтт Лоу, наставник хотел больше узнать о проекте "львов".
Однако дальнейших контактов между сторонами не будет. Лэмпард не входит в планы клуба в ближайшей перспективе.
В то же время английский специалист готов снова тренировать, однако это должно произойти в удобных для него условиях.
Отметим, что Лэмпард с 30 июня находится без работы. Тогда он завершил свой трехмесячный срок в качестве исполняющего обязанности наставника "Челси". За 11 матчей его подопечные сумели одержать одну победу. До этого он работал также в Челси на полноценной основе, в “Эвертоне” и “Дерби Каунти”.
Добавим, что "Рейнджерс" занимает третье место в чемпионате Шотландии. Также команда выступает в Лиге Европы.
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