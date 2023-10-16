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Стали известны зарплаты футболистов Челси. Мудрика нет в топ-10 крупнейших контрактов

Англия
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Больше всего получает Стерлинг

Стали известны зарплаты футболистов Челси. Мудрика нет в топ-10 крупнейших контрактов

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Стала известна зарплата, которую получают футболисты "Челси" в неделю по информации от ресурса Capology.

Михаил Мудрик, по информации источника, получает 100 тысяч фунтов в неделю и находится на 11 месте в клубе по размеру выплат. Самые большие контракты у Стерлинга, капитана команды - Джеймса и защитников Фофани и Чилуэлла.

1. Рахим Стерлинг - £325,000
2. Рис Джеймс - £250,000
=3. Уэсли Фофана - £200,000
=3. Бен Чилуэлл - £200,000
5. Кристофер Нкунку - £190,000
6. Энцо Фернандес - £180,000
7. Марк Кукурелья - £175,000
8. Мойзес Кайседо - £150,000
9. Маланга Сарр - £120,000
10. Тьяго Силва - £110,000
=11. Михаил Мудрик - £100,000
=11. Карни Чуквуэмека- £100,000
13. Бенуа Бадиашиль - £90,000
14. Аксель Дисаси - £80,000
15. Коул Палмер - £75,000
16. Николя Джексон - £65,000
17. Роберт Санчес - £60,000
=18. Конор Галлахер - £50,000
=18. Трево Чалоба - £50,000
=18. Нони Мадуэке - £50,000
=21. Ромео Лавия - £45,000
=21. Мало Гюсто - £45,000
=21. Лесли Угочукву - £45,000
24. Армандо Броя - £40,000
25. Маркус Беттинелли - £35,000
26. Джордже Петрович - £30,000
27. Иан Маатсен - £15,000
28. Дэйвид Вашингтон - £7,000
29. Леви Колвилл - £5,000

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В статье: Рахим Стерлинг Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
capology

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