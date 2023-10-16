Стали известны зарплаты футболистов Челси. Мудрика нет в топ-10 крупнейших контрактов

Стала известна зарплата, которую получают футболисты "Челси" в неделю по информации от ресурса Capology.

Михаил Мудрик, по информации источника, получает 100 тысяч фунтов в неделю и находится на 11 месте в клубе по размеру выплат. Самые большие контракты у Стерлинга, капитана команды - Джеймса и защитников Фофани и Чилуэлла.

1. Рахим Стерлинг - £325,000

2. Рис Джеймс - £250,000

=3. Уэсли Фофана - £200,000

=3. Бен Чилуэлл - £200,000

5. Кристофер Нкунку - £190,000

6. Энцо Фернандес - £180,000

7. Марк Кукурелья - £175,000

8. Мойзес Кайседо - £150,000

9. Маланга Сарр - £120,000

10. Тьяго Силва - £110,000

=11. Михаил Мудрик - £100,000

=11. Карни Чуквуэмека- £100,000

13. Бенуа Бадиашиль - £90,000

14. Аксель Дисаси - £80,000

15. Коул Палмер - £75,000

16. Николя Джексон - £65,000

17. Роберт Санчес - £60,000

=18. Конор Галлахер - £50,000

=18. Трево Чалоба - £50,000

=18. Нони Мадуэке - £50,000

=21. Ромео Лавия - £45,000

=21. Мало Гюсто - £45,000

=21. Лесли Угочукву - £45,000

24. Армандо Броя - £40,000

25. Маркус Беттинелли - £35,000

26. Джордже Петрович - £30,000

27. Иан Маатсен - £15,000

28. Дэйвид Вашингтон - £7,000

29. Леви Колвилл - £5,000