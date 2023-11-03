  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Отца вингера Ливерпуля Луиса Диаса освободят в ближайшее время - Источник
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Отца вингера Ливерпуля Луиса Диаса освободят в ближайшее время - Источник

Англия

Похищенный отец Диаса будет освобожден

Отца вингера Ливерпуля Луиса Диаса освободят в ближайшее время - Источник

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Andrew Powell/Liverpool FC

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Похищенный отец Луиса Диаса будет освобожден. Об этом сообщил представитель колумбийской Армии национального освобождения (ELN). По его словам, отец Диаса будет освобожден в кратчайшие сроки.

Напомним, родителей вингера "Ливерпуля" и сборной Колумбии Луиса Диаса похитили в Колумбии. Мать игрока удалось спасти, отец по-прежнему находится в руках преступников. Утверждалось, что похитителями могут быть граждане Венесуэлы, и Луиса Мануэля Диаса могли вывезти на ее территорию. За информацию обещали 200 млн песо.

Правительство Колумбии заявило в четверг, что группировка ELN несет ответственность за похищение отца футболиста. ELN - колумбийская леворадикальная организация, созданная в 1964 году.

По теме
yellow-arrow
Ньюкасл – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Ньюкасл Юнайтед – Арсенал. Анонс и прогноз матча 11-го тура АПЛ на 04.11.2023
yellow-arrow
Манчестер Сити – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Ливерпуль Луис Диас
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
espn
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде