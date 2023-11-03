Отца вингера Ливерпуля Луиса Диаса освободят в ближайшее время - Источник

Похищенный отец Луиса Диаса будет освобожден. Об этом сообщил представитель колумбийской Армии национального освобождения (ELN). По его словам, отец Диаса будет освобожден в кратчайшие сроки.

Напомним, родителей вингера "Ливерпуля" и сборной Колумбии Луиса Диаса похитили в Колумбии. Мать игрока удалось спасти, отец по-прежнему находится в руках преступников. Утверждалось, что похитителями могут быть граждане Венесуэлы, и Луиса Мануэля Диаса могли вывезти на ее территорию. За информацию обещали 200 млн песо.

Правительство Колумбии заявило в четверг, что группировка ELN несет ответственность за похищение отца футболиста. ELN - колумбийская леворадикальная организация, созданная в 1964 году.