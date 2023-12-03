Ливерпуль – Фулхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.12.23

Английская Премьер-лига, 14 тур

3 декабря, 16:00. "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Стюарт Эттвелл

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За последние четыре матча против "Фулхэма" "Ливерпуль" победил лишь однажды: в прошлом сезоне благодаря голу Салаха с пенальти. Теперь "мерсисайдцам" важно каждое очко в контексте борьбы за чемпионство. Против "дачников" легкой прогулки не будет, но подопечные Клоппа на нее и не надеются.

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Новости Ливерпуля

"Ливерпуль" в прошлом туре добыл один зачетный пункт в матче против "Манчестер Сити". Именно "добыл", ведь подопечные Гвардиолы тогда владели инициативой, а спасительный гол Александра-Арнольда случился на 80 минуте. Как результат того поединка, "Сити" потерял лидерство, а "мерсисайдцы" не отпустили "горожан" в отрыв от себя после этого матча за шесть очков.

Пока команда Клоппа идет третьей в турнирной таблице. Первый "Арсенал" опережает "Ливерпуль" на четыре очка после субботней победы над "Вулверхэмптоном". Но и сзади поджимает "Астон Вилла", да и "Ньюкасл" с "Тоттенхэмом" неподалеку. В этом сезоне "мерсисайдцы" победили во всех домашних поединках АПЛ, поэтому сегодня самое время набрать очередные три зачетных пункта. Несмотря на неуступчивость соперника.

Кадры хозяев

Основной утратой Клоппа является Алиссон. Также недавно в лазарет попал Диогу Жота. Эта двойка присоединилась там к Тьяго, Байчетичу и Робертсону. Придется Клоппу немного поломать голову.

Новости Фулхэма

“Дачники” по результатам пока не дотягивают до своего прошлогоднего уровня. Текущее 14 место – это нечто среднее между середняками и зоной вылета. Команда да Силвы может быть выше в турнирной таблице. Тем более что против прямых конкурентов удается побеждать. Как вот в прошлом туре, когда в конце матча против "Вулверхэмптона" лондонцы вырвали три очка.

Параллельно "Фулхэм" еще и дошел до четвертьфинала Кубка лиги, где у него очень хорошие шансы против "Эвертона". Хорошие результаты есть, не хватает только стабильности. Также с результативностью у команды проблемы. 13 голов в текущем сезоне АПЛ. Меньше только у последнего "Шеффилд Юнайтед" (11).

Кадры гостей

Главной потерей да Силвы является важный центрбек Исса Диоп. Также вне игры Родриго Муниз и Адама Траоре. Испанец после своего летнего перехода провел всего четыре матча, в трех из которых появлялся со скамейки для запасных.

Последние пять матчей Ливерпуля и Фулхэма

Последние пять встреч хозяев

30.11. Ливерпуль – ЛАСК 4:0 (Лига Европы)

25.11. Манчестер Сити – Ливерпуль 1:1 (АПЛ)

12.11. Ливерпуль – Брентфорд 3:0 (АПЛ)

09.11. Тулуза – Ливерпуль 3:2 (Лига Европы)

05.11. Лутон – Ливерпуль 1:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

27.11. Фулхэм – Вулвергемптон 3:2 (АПЛ)

12.11. Астон Вилла – Фулхэм 3:1 (АПЛ)

04.11. Фулхэм – Манчестер Юнайтед 0:1 (АПЛ)

01.11. Ипсвич – Фулхэм 1:3 (Кубок лиги)

29.10. Брайтон – Фулхэм 1:1 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между командами

03.05.23. Ливерпуль – Фулхэм 1:0 (АПЛ)

06.08.22. Фулхэм – Ливерпуль 2:2 (АПЛ)

07.03.21. Ливерпуль – Фулхэм 0:1 (АПЛ)

13.12.20. Фулхэм – Ливерпуль 1:1 (АПЛ)

17.03.19. Фулхэм – Ливерпуль 1:2 (АПЛ)

Ставки и коэффициенты на матч Ливерпуль – Фулхэм

Прогноз матча Ливерпуль – Фулхэм от UA-Football

"Ливерпулю" будет труднее, чем всегда, из-за потерь сразу нескольких основных игроков. Хозяевам нужно будет пробивать оборону "дачников", для чего понадобится много сил и времени. Гол будет долго назревать. Прогноз: Тотал меньше 3,5 (Кф 1,82).