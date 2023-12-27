Хавбек Манчестер Сити рассказал о возможном возвращении в Бенфику

Хавбек "Манчестер Сити" Бернарду Силва рассказал о возможном возвращении в португальский клуб.

"Если я бы захотел вернуться в "Бенфику", сейчас это невозможно. Я игрок, стоимость которого больше чем 50 миллионов евро. Возвращение в клуб может состояться только тогда, когда завершится контракт с "Манчестер Сити".