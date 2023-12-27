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Хавбек Манчестер Сити рассказал о возможном возвращении в Бенфику
Бернарду Силва является воспитанником португальского клуба
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Хавбек "Манчестер Сити" Бернарду Силва рассказал о возможном возвращении в португальский клуб.
"Если я бы захотел вернуться в "Бенфику", сейчас это невозможно. Я игрок, стоимость которого больше чем 50 миллионов евро. Возвращение в клуб может состояться только тогда, когда завершится контракт с "Манчестер Сити".
Напомним, что Бернарду является воспитанником футбольной школы клуба "Бенфика". Сейчас Тransfermarkt оценивает футболиста в 80 миллионов евро.
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Источник:a bola
Опубликовал: Екатерина Власова
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