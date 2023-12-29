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Уго Льорис перейдет в футбольный клуб Лос-Анджелес - Инсайдер

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Уго Льорис перейдет в футбольный клуб Лос-Анджелес - Инсайдер

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Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис перейдет в футбольный клуб "Лос-Анджелес". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации, между всеми сторонами уже есть устная договоренность и вскоре об этом сообщат официально. Также контракт Уго с новым клубом будет включать продление соглашения еще на один сезон.

В составе "Тоттенхэма" Льорис начал играть в 2012 году.

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Уго Льорис Тоттенхэм (Лондон) Лос-Анжелес
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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