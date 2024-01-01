АПЛ. Ливерпуль – Ньюкасл 4:2. Безумие со счастливым концом

Накануне этой встречи у команды Эдди Хау были немало проблем с травмами и они приезжали на "Энфилд" не в лучшем настроении в контексте целой серии неудачных матчей накануне. Но головной боли у наставника "Ньюкасла" стало еще больше, хотя казалось бы, куда еще? Повреждения получили Каллум Уилсон и Киран Триппье, поэтому они пропускали этот поединок. Бедный Хау выставил свой сильнейший из возможных составов и хотел отбиться.

"Ливерпуль", будучи на вершине турнирной таблицы, хотел закрепить свое лидерство и столь глубоко раненый соперник в теории выглядел как лакомый кусочек, да и провести Мохамеда Салаха на Кубок Африканских Наций нужно было по-красивому. Но все началось не так красиво, как того можно было ожидать.

Да, команда Юргена Клоппа понеслась бомбардировать чужую штрафную площадку и расстреливала Мартина Дубраку всеми правдами и неправдами, здесь никаких сюрпризов. Отличный шанс был у Дарвина Нуньеса, но уругваец сыграл уже в привычном стиле и пробил точно в голкипера. Луис Диас открыл счет в матче на 18-й минуте, но взятие ворот отменили из-за офсайда у Нуньеса несколькими секундами ранее. Впоследствии Диас получил еще один шанс забить, но в последний момент его ногой задел Свен Ботман, это пенальти, иначе быть не может и наказание пошел исполнять Салах. Пробил египтянин максимально бесхитростно и по центру, Дубравка потащил, а на добивании у Трента просто свалился мяч и улетел выше ворот.

Этих моментов обычно уже достаточно, чтобы уничтожить соперника и в экономном режиме продолжать игру, но на табло оставались нули и это давало дополнительную энергию "Ньюкаслу", который едва переходил на чужую половину поля. Однако один такой выход они даже умудрились реализовать, это Дан Берн подключился к атаке и замкнул подачу на дальнюю штангу, но ВАР снова зафиксировал офсайд несколькими моментами ранее, все еще 0:0.

До конца тайма мерсисайдцы еще несколько раз угрожали воротам Дубравки, в частности мастерски пробивал Александер-Арнолд, но мяч после его выстрела попал в стойку ворот. То, как "Ньюкасл" держался весь тайм и даже едва не вышел вперед, создавало какое-то ощущение безумия. Этот матч точно не подвластен никаким законам логики и адекватности, а значит впереди нас ждет еще 45 минут невероятного шоу.

В начале второй половины Мо Салах наконец открыл счет чистым голом и трибуны "Энфилда" наконец-то выдохнули с облегчением. Красиво разыгранная атака с передачей от Диаса на Нуньеса, а Дарвин выкатил Салаху уже на пустые ворота, "сороки" полностью провалились в обороне и получили за это заслуженное наказание, которого они избегали весь первый тайм.

И после первого гола "Ливерпуль" бешеным нашествием полетел забивать еще один. Нуньес несколько моментов, Салах на дубль, но нет, не залетало: то с прицелом проблемы, то Дубравка демонстрирует чудеса реакции. Но вот сюрприз: буквально через несколько минут Энтони Гордон начал первую атаку своей команды во втором тайме и после того, как убрал двух соперников, великолепной передачей вывел Александара Исака на ударную позицию, швед в касание сравнял счет первым ударом в створ ворот Алиссона в этом матче. 1:1.

Хозяева "Энфилда" были настолько шокированы такой наглостью, что бросились разрывать оборонительные редуты команды Эдди Хау с еще большей силой: Дарвин Нуньес, наверное, мог бы оформлять хет-трик. А если описывать все удары и добивания, которые были в этом промежутке, то не хватит символов. Как же давил "Ливерпуль" и как же отчаянно отбивался "Ньюкасл", иногда за счет собственного мастерства, но чаще сугубо за счет везения.

Но на 74-й минуте Кертис Джонс сделал то, что его команда должна была сделать гораздо раньше. Атаку начал Мо Салах, он отдал мастерский пас на ход Диогу Жоти, а тот скопировал момент с первым голом и выкатил Джонсу на пустые ворота. Легкий гол после такого количества мучений. А через несколько мгновений этот парад расточительства наконец был закрыт после гола Коди Гакпо, слегка неуклюже, но все же замкнул классный прострел от Салаха. 3:1. Но действительно ли вопрос закрыт?

За 8 минут до конца основного времени подача от Шона Лонгстаффа с углового и точный удар от Свена Ботмана вернул интригу в этот, казалось бы, уже однозначно закрытый и безумный матч. Однако через несколько мгновений Диогу Жота после выхода на свидание с Дубравкой заработал уже второй пенальти "Ливерпуля". И снова к точке подошел Мохамед Салах, на этот раз он переиграл своего визави и поставил жирную точку. 4:2. Мерсисайдцы остаются на первом месте, у них 45 очков, у ближайшего преследователя, "Астон Виллы", 42 балла. А что касается "Ньюкасла", то они остаются на 9-й строчке, теперь между ними и десятым "Челси" всего 1 очко. Если вы не смотрели этот матч, то многое пропустили.

АПЛ, 20-й тур

Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

"Ливерпуль" — "Ньюкасл" 4:2

Голы: Салах (49, 86, с пенальти), Джонс (74), Гакпо (78) — Исак (54), Ботман (81)

*На 18-й минуте гол Луиса Диаса был отменен из-за офсайда

*На 22-й минуте Мохамед Салах не реализовал пенальти (вратарь)

*На 36-й минуте гол Дана Берна был отменен из-за офсайда

"Ливерпуль": Алиссон — Александер-Арнолд, Конате, ван Дейк, Гомез — Собослай (Гравенберх, 64), Эндо (Мак Аллистер, 75), Джонс — Салах, Нуньес (Жота, 64), Диас (Гакпо, 64)

"Ньюкасл": Дубравка — Ливраменто, Шер, Ботман, Берн (Холл, 82) — Майли (Альмирон, 54), Гимараес, Лонгстафф — Жоэлинтон (Ласселс, 82), Исак, Гордон

Предупреждения: Диас (45), Александер-Арнолд (45+5), Эндо (65) — Гимараэс (28), Майли (45+2), Жоэлинтон (66), Дубравка (84), Лонгстафф (90)