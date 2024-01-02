Ливерпуль побил рекорд АПЛ по ожидаемым голам (xG) за матч

"Ливерпуль" показал лучший результат по ожидаемым голам за матч АПЛ.

В матче 20-го тура с "Ньюкаслом" (4:2) показатель ожидаемых голов (xG) "Ливерпуля" составил 7,53 по данным The xG Philosophy, 7,27 по данным BBC, Opta и Squawka.

Squawka отмечает, что "Ливерпуль" стал первой командой по меньшей мере с сезона-2016/17, которая набрала более 6 ожидаемых голов за матч АПЛ. The xG Philosophy сообщает, что мерсисайдцы побили рекорд по показателю xG в одной игре АПЛ, это подтверждает и Opta.

Показатель xG "Ньюкасла" - 0,59 по данным Opta, 0,7 по данным The xG Philosophy.