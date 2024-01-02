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Ливерпуль побил рекорд АПЛ по ожидаемым голам (xG) за матч

Англия

Мерсисайдцы показали лучший результат по ожидаемым голам в матче

Ливерпуль побил рекорд АПЛ по ожидаемым голам (xG) за матч

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ливерпуль" показал лучший результат по ожидаемым голам за матч АПЛ.

В матче 20-го тура с "Ньюкаслом" (4:2) показатель ожидаемых голов (xG) "Ливерпуля" составил 7,53 по данным The xG Philosophy, 7,27 по данным BBC, Opta и Squawka.

Squawka отмечает, что "Ливерпуль" стал первой командой по меньшей мере с сезона-2016/17, которая набрала более 6 ожидаемых голов за матч АПЛ. The xG Philosophy сообщает, что мерсисайдцы побили рекорд по показателю xG в одной игре АПЛ, это подтверждает и Opta.

Показатель xG "Ньюкасла" - 0,59 по данным Opta, 0,7 по данным The xG Philosophy.

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Источник:
The xG Philosophy
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
02.01.2024 в 08:34
ТО Є ТАК На жаль половину своїх шансів гравці Ліверпуля про...ли, а гості реалізували свої мінімальні моменти
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Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
02.01.2024 в 08:34
ТО Є ТАК На жаль половину своїх шансів гравці Ліверпуля про...ли, а гості реалізували свої мінімальні моменти
Ответить
0
0

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