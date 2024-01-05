Кубок Англии. Порро спасает Тоттенхэм, Ярмолюка ждет переигровка и Фулхэм на релаксе

Кубок Англии, 1/32 финала

Стадион: "Тоттенхэм Стэдиум" (Лондон)

Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)

"Тоттенхэм" — "Бернли" 1:0

Гол: Порро (79)

"Тоттенхэм": Викарио — Порро, Роял, Дэвис, Удоджи — Скипп (Гойбьерг, 77), Бентанкур (Донли, 84) — Кулусевски, Ло Чельсо, Джонсон (Сессеньон, 84) — Ришарлисон (Скарлетт, 84)

"Бернли": Мурич — Витиньо, О'Ши, Делькруа, Тейлор (Аль-Дахиль, 67) — Зарури (Трезор, 67), Рамзи (Редмонд, 67), Каллен, Одобер (Браунгилл, 58) — Фостер (Ларсен, 46), Амдуни

Предупреждение: Каллен (21), Трезор (90+1)

Команда Анге Постекоглу осталась без своего основного и лучшего атакующего игрока в лице Сона Хын Мина, который поехал в лагерь сборной Южной Кореи, чтобы представлять ее на Кубке Азии. Первым матчем без Соналда была встреча против аутсайдера АПЛ в рамках 1/32 Кубка Англии.

"Шпоры" принимали соперника у себя дома и все намекает на то, что нужно забирать победу и спокойно шагать дальше, но во-первых: реализация, а во-вторых: "бордовые" действительно отчаянно стояли на своем и хотели перенести решение судьбы этого противостояния на свой домашний стадион.

Стартовал матч с неплохих атак хозяев поля, подопечные Постекоглу постоянно создавали остроту у ворот Мурича, в частности Ришарлисон пробил мимо ворот из выгодной позиции под углом, а затем Бреннан Джонсон (который провел очень качественный матч) пробивал из-за пределов штрафной после смещения с левого фланга, но голкипер "Бернли" это потянул.

Да и вообще, если вспоминать какие-то опасные моменты, то на ум приходит только "Тоттенхэм", Хотя нет, у команды Компани был реальный шанс забить под конец первого тайма, когда Зеки Амдуни не поверил своему счастью и принял мастерский заброс в штрафной, но вместо того, чтобы спокойно решить выход почти один на один с вратарем, он растерялся и пробил выше.

Во втором тайме мы видели похожую картину: постоянные атаки "шпор", которые иногда прерывались какими-то слабыми попытками гостей дать ответ. Но ответа мы так и не увидели, а "шпоры" подготовили нам просто сумасшедший гол, который пришел не после какой-то комбинации (которых было достаточно), а после перехвата и дальнего удара. Это Педро Порро сначала перехватил круглого на чужой половине поля и решил мощно пробить в дальний угол ворот Мурича, голкипер даже не шелохнулся, красота и заслуженные 1:0.

Реальных попыток "Бернли" внезапно найти свой гол и сравнять счет мы не увидели, точнее даже намеки на эти попытки спокойно задушили хозяева, которые долго шли к своему голу, поэтому не могли отпустить это преимущество. На последней минуте сердца болельщиков "шпор" могли заколотить быстрее, но свой момент после углового гости не забили. Заслуженно, но очень непросто Постекоглу и его банда шагают дальше. "Бордовым" просто не хватает качества, чтобы противостоять такому сопернику.

Кубок Англии, 1/32 финала

Стадион: "Брентфорд Комьюнити Стэдиум" (Лондон)

Главный судья: Тони Харрингтон (Англия)

"Брентфорд" — "Вулверхэмптон" 1:1

Голы: Мопе (41) — Дойл (64)

"Брентфорд": Стракоша — Йоргенсен (Ярмолюк, 73), Коллинз, Пиннок — Рорслев (Перт-Харрис, 46), Йенсен (Баптист, 73), Норгор (Янельт, 11), Дасилва (Олакигбе, 63), Дамсгор — Мопе, Льюис-Поттер

"Вулверхэмптон": Са — Килман, Буэно, Тоти — Семеду, Гомеш, Дойл, Доэрти — Сарабия, Белльгард (Чирева, 90+1) — Кунья

Предупреждения: Дамсгор (27), Рорслев (37), Льюис-Поттер (90+5) — Буэно (81), Семеду (90+5)

Удаление: Гомеш (9)

"Брентфорд" вышел с почти основным стартовым составом, в котором не нашлось места для Егора Ярмолюка. Соперник у них был более чем серьезный, ведь это конкуренты по Премьер-лиге из Вулверхэмптона. Казалось, что "пчелы" могут воспользоваться преимуществом домашнего поля, а после того, как на 9-й минуте Жуан Гомеш (полузащитник "волков") получил прямую красную, то сомнений по поводу того, кто сегодня пройдет дальше, не оставалось. А зря.

Очень тяжело шел матч для "пчел", которые хоть и контролировали мяч, но просто не знали как подойти к чужим воротам и нанести финальный удар, воспользовавшись игрой в большинстве фактически с начала матча. Свой гол они нашли на последних минутах первого тайма, отличился Нил Мопе, но после перерыва увеличить или хотя бы удержать свое преимущество не удалось.

Гари О'Нил выпустил своего давно травмированного джокера Педру Нету, который отдал голевую передачу на Томми Дойла. Неожиданные 1:1, которые в итоге главный арбитр и зафиксировал как финальный результат. Егор Ярмолюк вышел на поле на 73-й минуте, но ничем отличиться не сумел. Его команда должна была выходить в следующую стадию уже сегодня, но "волки" показали характер и теперь вопрос о выходе в 1/16 переносится на "Молинью".

Кубок Англии, 1/32 финала

Стадион: "Крейвен Коттедж" (Лондон)

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

"Фулхэм" — "Ротерхэм" 1:0

Гол: Де Кордова-Рид (24)

"Фулхэм": Родак — Тете, Адарабиойо, Диоп, Кастань (Робинсон, 82) — Лукич, Рид (Кейрни, 74) — Де Кордова-Рид, Перейра (Франсуа, 82), Уилсон (Виллиан, 73) — Муниз (Винисиус, 73)

"Ротерхэм": Юханссон — Лембикиса (Аппиа, 81), Одоффин, Моррисон, Реван, Бремолл (Пелтье, 55) — Клюкас (Тьеи, 64), Линдсей, Кафу (Ратбоун, 64) — Ивз (Номб, 64), Гаджилл

Предупреждения: нет.

Скромно и со вкусом. Именно так можно охарактеризовать победу "Фулхэма" над "Ротерхэмом", который прямо сейчас является последней командой Чемпионшипа с 18 очками после 26 туров.

Марку Силва решил поберечь силы нескольких основных игроков и дать шанс проявить себя близким к резерву футболистам. И это ему удалось сполна, ведь и силы поберегли, и отдельным игрокам, которые давно не играли, наконец предоставили игровые минуты.

Единственный гол еще в первом тайме забил Бобби Де Кордова-Рид. Они могли и должны были забивать больше, но с реализацией все же были определенные проблемы. А бедный "Ротерхэм" не смог нанести сопернику ни одного удара в створ ворот. Поэтому спокойная победа фаворита, который шагает дальше.