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Ливерпуль – Фулхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию первого матча полуфинала Кубка Лиги

Англия

Без Салаха и Трента, но нужно побеждать

Ливерпуль – Фулхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию первого матча полуфинала Кубка Лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Юрген Клопп никогда открыто не говорил о том, что Кубок Английской Лиги является действительно важным трофеем для его команды, но у них получилось дойти уже до полуфинала. Это так называемая точка невозврата, после которой каждый матч воспринимается серьезно.

"Фулхэму" просто не будет. Почти наверняка, они приедут сюда с мыслью о том, чтобы добыть хотя бы ничью и перенести решение вопроса о выходе в финал на собственный стадион. Получится ли это у подопечных Марку Силвы?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 10 января.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Трансляция матча
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Трансляция матча "Ливерпуль" — "Фулхэм"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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