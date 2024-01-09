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Ливерпуль – Фулхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию первого матча полуфинала Кубка Лиги
Без Салаха и Трента, но нужно побеждать
Getty Images / Global Images Ukraine
Юрген Клопп никогда открыто не говорил о том, что Кубок Английской Лиги является действительно важным трофеем для его команды, но у них получилось дойти уже до полуфинала. Это так называемая точка невозврата, после которой каждый матч воспринимается серьезно.
"Фулхэму" просто не будет. Почти наверняка, они приедут сюда с мыслью о том, чтобы добыть хотя бы ничью и перенести решение вопроса о выходе в финал на собственный стадион. Получится ли это у подопечных Марку Силвы?
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 10 января.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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