Ливерпуль – Фулхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию первого матча полуфинала Кубка Лиги

Юрген Клопп никогда открыто не говорил о том, что Кубок Английской Лиги является действительно важным трофеем для его команды, но у них получилось дойти уже до полуфинала. Это так называемая точка невозврата, после которой каждый матч воспринимается серьезно.

"Фулхэму" просто не будет. Почти наверняка, они приедут сюда с мыслью о том, чтобы добыть хотя бы ничью и перенести решение вопроса о выходе в финал на собственный стадион. Получится ли это у подопечных Марку Силвы?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 10 января.

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