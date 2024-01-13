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Слишком прагматично. Челси - Фулхэм 1:0. Обзор матча и видео голов

Англия

Челси - Фулхэм ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 13.01.2024 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Слишком прагматично. Челси - Фулхэм 1:0. Обзор матча и видео голов

Фото: premierleague.com

Владислав Шарапа Автор UA-Футбол
Новина українською

Завершился поединок 21-го тура АПЛ между "Челси" и "Фулхэмом". Лондонское дерби получилось довольно спокойным и прагматичным. Команда Почеттино одержала минимальную победу благодаря голу Палмера. Новичок "синих" реализовал 5 из 5 пенальти.

Сейчас "пенсионеры" поднимаются на 8-ю строчку, однако при условии победы "Ньюкасла" и "Манчестер Юнайтед" вернутся на свою привычную 10-ю позицию.

"Фулхэм" занимает 13-е место, выиграв лишь один поединок из последних 5.

АПЛ, 21-й тур

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

"Челси" - "Фулхэм" 1:0

Гол: Палмер (45+4, с пенальти)

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